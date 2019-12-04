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≡ «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по делу о сотрудниках РОВД Житикары прошли в суде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Полное разложение нравственности полицейских» - прения по делу о сотрудниках РОВД Житикары прошли в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Даньяров, Колтаев и Ерсултанов покровительствовали Шамардак, которая открыто продавала наркотики, - заявил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Показания полицейских о том, что они не знали о торговле наркотиками, выглядят, как детская оговорка.
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§ abaika95
Re: «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их когда-нибудь посадят нет?) Санта-барбара какая-то )
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§ Козлов я
Re: «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.12.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Как заявил нам в суде один из свидетелей, он зашел к Шамардак и предупредил, чтобы она не торговала наркотиками


Вынес официальное предупреждение в глаз?
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§ midzhe
Re: «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 04.12.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ midzhe
Re: «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по...
midzhe


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Сообщений: 14
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 04.12.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё в наших головах. это системная проблема. каждый на своём месте должен быть гражданином и ответственным работником. Эти ребята знали на что шли. Взрослые лбы. А баба эта шамардак-бизнесменка. Дорога им одна. Но она их не исправит.Не верю. Но будет уроком
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§ таноми52
«Полное разложение нравственности полицейских» - прения по делу о сотрудниках РОВД Житикары прошли в суде Костаная
таноми52


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Сообщений: 1365
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.12.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
midzhe:
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0;



Что это было?
Не дотягиваю я, видно, до этого уровня! :-(

[Исправлено: таноми52, 04.12.2019 - 17:01]
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§ Неравнодушный гражданин
Re: «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по...
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 49
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 04.12.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"сядут эти ребята на нары и что?! не уверен что что то поменяется. в этом можно винить всех. от простого гражданина до начальника.".. тихо-тихо-тихо... зачем так громко кричать.. вопрос не в ребятах, а в системе правоохранительных органов.. Эти, так называемые, ребята ("Джентельмены удачи" от полиции), должны были нас, жителей Казахстана защищать от наркотиков .. а на деле?? А как же система правосудия, она защитит от наказания таких, я бы сказал, нелюдей, поощряющих такое деяние, в виде наркомании? Вот, что интересно.. а вы защищаете конкретные лица. Вам они друзья, а мы в них видим совсем других персонажей.. А если бы ваша дочь или сын по их дозволеному каналу приобщились бы к наркотикам, как бы вы на них смотрели?? а у других людей тоже есть дети, и возможно с помощью таких правоохранителей они подсели на иглу?? ваша точка зрения слишком узка.. шире видеть надо.. не хотел чем то обидеть.. чувства за друзей может и играют большую роль в жизни.. но не за таких...
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