Неравнодушный гражданин Re: «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по... #6





(Пользователи) Сообщений: 49

Регистрация: 15.10.14 (Пользователи) Отправлено: - 23:53 "сядут эти ребята на нары и что?! не уверен что что то поменяется. в этом можно винить всех. от простого гражданина до начальника.".. тихо-тихо-тихо... зачем так громко кричать.. вопрос не в ребятах, а в системе правоохранительных органов.. Эти, так называемые, ребята ("Джентельмены удачи" от полиции), должны были нас, жителей Казахстана защищать от наркотиков .. а на деле?? А как же система правосудия, она защитит от наказания таких, я бы сказал, нелюдей, поощряющих такое деяние, в виде наркомании? Вот, что интересно.. а вы защищаете конкретные лица. Вам они друзья, а мы в них видим совсем других персонажей.. А если бы ваша дочь или сын по их дозволеному каналу приобщились бы к наркотикам, как бы вы на них смотрели?? а у других людей тоже есть дети, и возможно с помощью таких правоохранителей они подсели на иглу?? ваша точка зрения слишком узка.. шире видеть надо.. не хотел чем то обидеть.. чувства за друзей может и играют большую роль в жизни.. но не за таких...