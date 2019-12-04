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alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang: И чей же личный а дуру не включай.
04.12.19 14:40
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Нурлыботы, ваш выход// Юле стали доплачивать за роль конферансье)
04.12.19 14:39
Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60: а НГ например есть личные адреса журналистов в НГ. И чей же личный адрес ng@ng.kz ? [Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:40]
04.12.19 14:39
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//еще пару косяков, и станет совсем солнечно и радостно// Не там новости просто грустные были,но тебе бы Макс они понравились) Цитата-//Давай новости Карфагена// Новость для незнающих...
04.12.19 14:37
alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
много шума из ничего. личный адрес СПЕЦИАЛИСТА в АКИМАТЕ. он же и единственный в акимате. который отвечает за связь акимата с другими организациями. адрес вне акимата у этого человека уверен у него...
04.12.19 14:36
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«Полное разложение нравственности полицейских» - прения по делу о сотрудниках РОВД Житикары прошли в суде Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

4 декабря 2019, 10:20 |  Криминал

Прения по делу трех оперуполномоченных РОВД Житикары - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржан КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА, которые обвиняются в «крышевании» местной наркоторговки Светланы Шамардак, - прошли в суде № 2 Костаная 3 декабря.

Как заявил государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ, вина подсудимых в превышении должностных полномочий и «крышевании» наркоторговли за плату полностью доказана.

- Даньяров, Колтаев и Ерсултанов покровительствовали Шамардак, которая открыто продавала наркотики, - заявил Еркебулан Айтбаев. - Превышение должностных полномочий привело к полному разложению нравственности полицейских и потери ориентиров о том, с кем они должны бороться. «Бывших наркоманов не бывает», - часто повторяли в своих показаниях все полицейские, но ничего не делали для того, чтобы пресечь продажу наркотиков. Практически все свидетели пояснили: «вся Житикара знала, что Шамардак продает наркотики», но «не так-то просто было к ней попасть». Поэтому показания полицейских о том, что они не знали о торговле наркотиками, выглядят, как детская оговорка.

Айтбаев сообщил - еще в 2017 году было заведено дело оперативного учета о том, что в Житикаре беспрепятственно распространяется героин. Нужно было провести СОРМ (систему оперативно-розыскных мероприятий), чтобы выяснить, почему так происходит. Однако в РОВД Житикары дело закрыли, а в конце января 2018 года его материалы уничтожили в связи с истечением сроков архивного хранения.

- Вместо того, чтобы привлечь Шамардак к ответственности, полицейские оказывали ей покровительство, - еще раз подчеркнул гособвинитель. - Дело дошло до самосуда гражданскими лицами. Как заявил нам в суде один из свидетелей, он зашел к Шамардак и предупредил, чтобы она не торговала наркотиками. И даже после этого полицейские ничего не сделали, что говорит об аховом положении вещей в регионе.

Гособвинитель попросил суд отнестись критически к последним показаниям Шамардак, которая заявила, что оговорила полицейских. Прокурор отметил, что данные ранее этой свидетельницей показания о том, что полицейские ей покровительствуют, более логичны. Связь полицейских с Шамардак доказывают и перехваты телефонных разговоров, в которых она, к примеру, говорит, что «самый большой аппетит - у Берика», имея в виду Ерсултанова.

- Считаю, что вина подсудимых квалифицирована правильно и полностью доказана, - отметил Айтбаев. - Прошу назначить Ерсултанову 8 лет, Даньярову - 6 лет 6 месяцев, Колтаеву - 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии минимальной безопасности. Всех лишить специальных званий капитана полиции.

В ответном слове все трое подсудимых заявили, что вину не признают. Берик Ерсултанов отметил, что девиз большинства свидетелей был таков: «Угадать и угодить».

- То есть угадать, какие показания нужны прокурору, и потом пытаться своими показаниями ему угодить, - пояснил он.

Нурлан Даньяров отметил, что материалы дела оперативного учета, о котором упомянул прокурор, не могли быть уничтожены, потому что они хранятся в архиве 5 лет.

- Когда прокурор упоминает, что в телефонном разговоре матери Шамардак говорит, что ей не хватает денег на то, чтобы заплатить сотрудникам полиции, на самом деле она говорит о том, что ей не хватает денег на закуп очередной дозы, - отметил Даньяров. - Просто идет интерпретация телефонных разговоров.

Берик Ерсултанов говорил об интерпретации всего уголовного дела.

- Все свидетели допрашивались, что называется, с пристрастием, необъективно и с обвинительным уклоном, - аргументировал он. - Основная свидетельница Шамардак пояснила, что на нее оказывалось давление.

Адвокаты настаивали на том, что их подзащитных нужно полностью оправдать.

Оглашение приговору по этому дело назначено на 9 декабря.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их когда-нибудь посадят нет?) Санта-барбара какая-то )
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§ Козлов я
Re: «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.12.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Как заявил нам в суде один из свидетелей, он зашел к Шамардак и предупредил, чтобы она не торговала наркотиками


Вынес официальное предупреждение в глаз?
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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