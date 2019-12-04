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≡ «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37436
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно руководство ГКП "КТЭК" разместило объявление о том, что потребителям, не передавшим контролеру показания счетчика горячей воды, будет начисляться оплата по среднесуточному расходу за аналогичный период прошлого года.
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§ Маркс
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не передают показания около 30% наших абонентов, что составляет 16 646 человек.

Чтобы все передавали показания, нужно создать условия. Если у человека нет смартфона, то вряд ли он сможет воспользоваться мессенджерами. Если невозможно дозвониться до службы поддержки потребителей, то каким образом можно передать показания?

К тому же как не передавай, контролеры ходят и ходят, как будто нет никакой централизации данных. Сначала нужно навести порядок внутри системы, чтобы получать данные извне. А еще лучше, чтобы поставщики услуг ставили свои счетчики где-нибудь в доступном месте, сами бы их обслуживали и контролировали, вот тогда было бы отлично.

А вообще с точки зрения государства все счетчики нужно отменить, для экономики это будет правильнее.
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§ КГСПС
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.12.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Это точно. Ведь не раз уже услугодатели признавали,что массовая установка приборов учёта снижает их доходы.
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§ Гриня
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 04.12.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин ,да неужели нельзя согласовать с костанай-су и пусть контроллеры ходят по квартирам и переписывают показания сразу 2 счётчиков.То каждая фирма содержала своих контороллеров а нельзя чтоб обе им платили? Непосильная ноша? И им дешевле и нас вдвое меньше дергать.Хотя непомню контроллеров костанай-cу. в КТЭК уже раза 3 сменился контроллер за последнее время.
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§ Тот самый
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:Речь шла даже о создании специальной структуры, которая будет работать с потребителями, не желающими передавать показания.


При оплате на каспи показания передаются сами, т.е. те, кто платит, автоматически передают. Кто не передает - тот и не платит получается. Что еще надо?

Еще есть счётчики, которые сами передают показания. Возможно дешевле их поставить, чем заводить отдельную структуру? Только не за счёт потребителей! :-) А то знаем мы вас.
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§ Сталкер
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Сталкер


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Сообщений: 348
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//но передавать показания - не его обязанность - поэтому нужно думать, как воздействовать на потребителей, которые не передают показания//. Как говорится, картина маслом! :lol:

Цитата:
Гриня:
Блин ,да неужели нельзя согласовать с костанай-су и пусть контроллеры ходят по квартирам и переписывают показания сразу 2 счётчиков.

Тем более они обязаны осматривать ПУ не реже, чем раз в два месяца.
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§ Тот самый
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А вообще с точки зрения государства все счетчики нужно отменить


Общедомовые точно надо убрать. Лет 10 назад платили за отопление за октябрь в районе 1000 тенге, в январе - около 10000, теперь уже в октябре выходит 4-5 тысяч, зимой 9000 в прошлом году было. И смысл в общедомовом? Если сумма тупо на весь город размазывается?

Цитата:
Маркс:
А еще лучше, чтобы поставщики услуг ставили свои счетчики где-нибудь в доступном месте


Вот-вот. В магазин же не ходим со своими весами, и здесь пусть каждая организация сама ставит и обслуживает свои счетчики.Цитата:


Гриня:
Хотя непомню контроллеров костанай-cу


Никто их не помнит, хотя обязаны 1 раз в 3 месяца приходить и проверять правильность передачи абонентом показаний.
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§ Козлов я
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.12.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ unrepeatable
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересненько.... действительно, почему нг видит а они нет?
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* Nikola_Esil
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый раз нахожу в дверях записку, чтобы отправил данные в WhatsApp, но каждый раз Номера разные. как-то неудобно каждый раз сохранять новый номер, где и так телефонная книга заполнена всякими ненужными уже номерами. Лучше уже тогда сделать СМС на короткий номер в формате Адрес_Фамилия_показания где на другом конце робот будет автоматически распределять информацию в базе данных, что снизит количество ошибок, а не бедный контролер из фотографий счетчика руками забивать полученную информацию от тысяч пользователей.
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