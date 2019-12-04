«Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет

Заседание общественного совета прошло в акимате Костанайской области сегодня, 4 декабря.

Недавно руководство ГКП "КТЭК" на своем сайте и на аккаунте в Инстаграм разместило объявление о том, что потребителям, не передавшим контролеру показания счетчика горячей воды, будет начисляться оплата по среднесуточному расходу за аналогичный период прошлого года. На следующий день объявление было удалено по согласованию с антимонопольным комитетом. Однако требование тепловиков все равно вызвало возмущение потребителей, поэтому члены общественного совета попросили руководство КТЭК объяснить, насколько оно правомерно.

- Пункт о начислении по среднесуточному расходу горячей воды есть в правилах и на него есть ссылка в договоре, заключенном между КТЭК и потребителями, - сообщил директор теплокомпании Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. - Не передают показания около 30% наших абонентов, что составляет 16 646 человек. Чем нам это грозит? Мы являемся госпредприятием, которое постоянно проверяют различные структуры, поэтому должны отчитываться, куда ушел газ на подогрев воды. А мы не можем даже дать информацию о том, сколько было израсходовано горячей воды.

- Почему из-за этого должны страдать добросовестные потребители, которые регулярно передают показания посредством мессенджера WhatsApp? - поинтересовался член общественного совета Сергей ЖАЛЫБИН. - Жалобы потребителей связаны с тем, что контролеры регулярно приходят, в основном, к добросовестным абонентам.

В ходе бурного обсуждения затронули и тему высоких тарифов ГКП «КТЭК».

- Почему в Костанае гигакалория стоит 4 806 тенге, в Кокшетау - 1 600 тенге, а в Нур-Султане - 2 200 тенге? - восклицал член общественного совета Николай ПЕЧЕРИЦА. - Сколько тепла теряется из-за старых сетей! Чего стоит только рубрика о голых трубах в «Нашей Газете»! Почему «Наша Газета» их видит, а вы нет? Неужели вы сами не можете закрыть все трубы?

- Из стоимости гигакалории 70% уходит на оплату газа, - пояснил Бекпаганбетов. - Всего 96 тенге из тарифа мы можем тратить на ремонты сетей. «Наша Газета» помогает в нашей работе. За счет небольшого ремонта и утепления сетей нам удалось за прошлый год сэкономить 360 млн тенге, что позволяет пока не повышать тариф. Хотя на 1 января 2019 года он ниже, чем на 1 января 2016 года, а за 3 года все товары и услуги подорожали, минимум, на 20%.

Вернувшись к главной теме, участники обсуждения выяснили, что воздействовать на недобросовестных потребителей практически невозможно.

- Согласно правилам, потребитель обязан оплачивать услуги монополистов, но передавать показания - не его обязанность, - пояснила руководитель отдела департамента по регулированию естественных монополий Костанайской области Гульнара ТАКЕНОВА. - Поэтому нужно думать, как воздействовать на потребителей, которые не передают показания.

В итоге члены общественного совета решили, что нужно усовершенствовать работу по взаимодействию потребителей и монополистов. Речь шла даже о создании специальной структуры, которая будет работать с потребителями, не желающими передавать показания.