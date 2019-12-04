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maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: Само собой, я - чисто поржать :lol:
04.12.19 21:25
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке// Статью в студию можно?) И в десятках вы считаете колличество комментов или колличество пожаловшихся?) Что...
04.12.19 21:21
maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Сталкер: С чего такое предположение? Да пусть помечтает хоть :lol:
04.12.19 21:05
Сталкер
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf: Жалуйтесь, и читать их больше не прийдется С чего такое предположение? Пусть хоть зажалуется, хоть сутками жалуется - на что это повлияет то?))))))
04.12.19 20:37
Хозяин
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: жалуются редко и единично) странно... Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке, а в соцсетях(инста и др.) точно счёт пошёл на сотни(больше 200-х...
04.12.19 20:30
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«Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет

Ольга ЛИХОГРАЙ

4 декабря 2019, 16:03 |  ЖКХ

Заседание общественного совета прошло в акимате Костанайской области сегодня, 4 декабря.

Недавно руководство ГКП "КТЭК" на своем сайте и на аккаунте в Инстаграм разместило объявление о том, что потребителям, не передавшим контролеру показания счетчика горячей воды, будет начисляться оплата по среднесуточному расходу за аналогичный период прошлого года. На следующий день объявление было удалено по согласованию с антимонопольным комитетом. Однако требование тепловиков все равно вызвало возмущение потребителей, поэтому члены общественного совета попросили руководство КТЭК объяснить, насколько оно правомерно.

- Пункт о начислении по среднесуточному расходу горячей воды есть в правилах и на него есть ссылка в договоре, заключенном между КТЭК и потребителями, - сообщил директор теплокомпании Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. - Не передают показания около 30% наших абонентов, что составляет 16 646 человек. Чем нам это грозит? Мы являемся госпредприятием, которое постоянно проверяют различные структуры, поэтому должны отчитываться, куда ушел газ на подогрев воды. А мы не можем даже дать информацию о том, сколько было израсходовано горячей воды.

- Почему из-за этого должны страдать добросовестные потребители, которые регулярно передают показания посредством мессенджера WhatsApp? - поинтересовался член общественного совета Сергей ЖАЛЫБИН. - Жалобы потребителей связаны с тем, что контролеры регулярно приходят, в основном, к добросовестным абонентам.

В ходе бурного обсуждения затронули и тему высоких тарифов ГКП «КТЭК».

- Почему в Костанае гигакалория стоит 4 806 тенге, в Кокшетау - 1 600 тенге, а в Нур-Султане - 2 200 тенге? - восклицал член общественного совета Николай ПЕЧЕРИЦА. - Сколько тепла теряется из-за старых сетей! Чего стоит только рубрика о голых трубах в «Нашей Газете»! Почему «Наша Газета» их видит, а вы нет? Неужели вы сами не можете закрыть все трубы?

- Из стоимости гигакалории 70% уходит на оплату газа, - пояснил Бекпаганбетов. - Всего 96 тенге из тарифа мы можем тратить на ремонты сетей. «Наша Газета» помогает в нашей работе. За счет небольшого ремонта и утепления сетей нам удалось за прошлый год сэкономить 360 млн тенге, что позволяет пока не повышать тариф. Хотя на 1 января 2019 года он ниже, чем на 1 января 2016 года, а за 3 года все товары и услуги подорожали, минимум, на 20%.

Вернувшись к главной теме, участники обсуждения выяснили, что воздействовать на недобросовестных потребителей практически невозможно.

- Согласно правилам, потребитель обязан оплачивать услуги монополистов, но передавать показания - не его обязанность, - пояснила руководитель отдела департамента по регулированию естественных монополий Костанайской области Гульнара ТАКЕНОВА. - Поэтому нужно думать, как воздействовать на потребителей, которые не передают показания.

В итоге члены общественного совета решили, что нужно усовершенствовать работу по взаимодействию потребителей и монополистов. Речь шла даже о создании специальной структуры, которая будет работать с потребителями, не желающими передавать показания.
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Комментарии к новости
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§ Маркс
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не передают показания около 30% наших абонентов, что составляет 16 646 человек.

Чтобы все передавали показания, нужно создать условия. Если у человека нет смартфона, то вряд ли он сможет воспользоваться мессенджерами. Если невозможно дозвониться до службы поддержки потребителей, то каким образом можно передать показания?

К тому же как не передавай, контролеры ходят и ходят, как будто нет никакой централизации данных. Сначала нужно навести порядок внутри системы, чтобы получать данные извне. А еще лучше, чтобы поставщики услуг ставили свои счетчики где-нибудь в доступном месте, сами бы их обслуживали и контролировали, вот тогда было бы отлично.

А вообще с точки зрения государства все счетчики нужно отменить, для экономики это будет правильнее.
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§ КГСПС
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.12.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Это точно. Ведь не раз уже услугодатели признавали,что массовая установка приборов учёта снижает их доходы.
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§ Гриня
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 04.12.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин ,да неужели нельзя согласовать с костанай-су и пусть контроллеры ходят по квартирам и переписывают показания сразу 2 счётчиков.То каждая фирма содержала своих контороллеров а нельзя чтоб обе им платили? Непосильная ноша? И им дешевле и нас вдвое меньше дергать.Хотя непомню контроллеров костанай-cу. в КТЭК уже раза 3 сменился контроллер за последнее время.
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§ Тот самый
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:Речь шла даже о создании специальной структуры, которая будет работать с потребителями, не желающими передавать показания.


При оплате на каспи показания передаются сами, т.е. те, кто платит, автоматически передают. Кто не передает - тот и не платит получается. Что еще надо?

Еще есть счётчики, которые сами передают показания. Возможно дешевле их поставить, чем заводить отдельную структуру? Только не за счёт потребителей! :-) А то знаем мы вас.
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§ Сталкер
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//но передавать показания - не его обязанность - поэтому нужно думать, как воздействовать на потребителей, которые не передают показания//. Как говорится, картина маслом! :lol:

Цитата:
Гриня:
Блин ,да неужели нельзя согласовать с костанай-су и пусть контроллеры ходят по квартирам и переписывают показания сразу 2 счётчиков.

Тем более они обязаны осматривать ПУ не реже, чем раз в два месяца.
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§ Тот самый
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А вообще с точки зрения государства все счетчики нужно отменить


Общедомовые точно надо убрать. Лет 10 назад платили за отопление за октябрь в районе 1000 тенге, в январе - около 10000, теперь уже в октябре выходит 4-5 тысяч, зимой 9000 в прошлом году было. И смысл в общедомовом? Если сумма тупо на весь город размазывается?

Цитата:
Маркс:
А еще лучше, чтобы поставщики услуг ставили свои счетчики где-нибудь в доступном месте


Вот-вот. В магазин же не ходим со своими весами, и здесь пусть каждая организация сама ставит и обслуживает свои счетчики.Цитата:


Гриня:
Хотя непомню контроллеров костанай-cу


Никто их не помнит, хотя обязаны 1 раз в 3 месяца приходить и проверять правильность передачи абонентом показаний.
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§ Козлов я
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.12.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ unrepeatable
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересненько.... действительно, почему нг видит а они нет?
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§ Nikola_Esil
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый раз нахожу в дверях записку, чтобы отправил данные в WhatsApp, но каждый раз Номера разные. как-то неудобно каждый раз сохранять новый номер, где и так телефонная книга заполнена всякими ненужными уже номерами. Лучше уже тогда сделать СМС на короткий номер в формате Адрес_Фамилия_показания где на другом конце робот будет автоматически распределять информацию в базе данных, что снизит количество ошибок, а не бедный контролер из фотографий счетчика руками забивать полученную информацию от тысяч пользователей.
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§ olegggon
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.12.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
Каждый раз нахожу в дверях записку, чтобы отправил данные в WhatsApp, но каждый раз Номера разные. как-то неудобно каждый раз сохранять новый номер, где и так телефонная книга заполнена всякими ненужными уже номерами.


Тоже столкнулся с такой ситуацией, номера постоянно разные, на один отправляешь, стоит непрочитанным неделями, другой также. У них просто не поставлено все там, нужен нормальный Колл центр, с нормальными операторами, с единым номером ватсапп можно даже круглосуточно.
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§ Тот самый
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
Номера разные.

Цитата:
olegggon:
номера постоянно разные


КазтрансгазАймак или РЦКУ сделали бота в Телеграм https://t.me/rckubot или @RCKUbot. В нём передача показаний, квитанции, сроки поверки ваших счётчиков и пр. Очень неплохо, явно лучше личных переписок с контроллером.
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