Сталкер Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 342

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:50 Цитата: сайлау курманов:

сайлау курманов

Вот-вот. И тут тоже самое по факту может оказаться. Стоимость всех работ, условно, может быть три копейки, а взыскивают 80 лямов. И это при том, что объём выполненных работ и их соответствие проектно-сметной документации в рамках госзакупок может подтвердить только технадзор. А тут его и близко не было. Потом заказчик говорит - а как подтверждать объём выполненных работ и качество без технадзора - давайте тогда судебной экспертизой... Суд в ответ - а что был спор по качеству?! Нет, так давайте заплатим, без подтверждения вообще...))))) Дурно попахивает всё это...