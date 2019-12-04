Форум
Добринцофф
Бизнес Казахстана просит отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года
Змея Подколодная: За 5000 тетенька бухгалтер даже со стула не встанет, пусть и раз в полгода. А там и не надо вставать,она за час пару ИПшников легко посчитает,я не думаю ,что это совсем уже не...
04.12.19 01:38
elektron
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
Сталкер: И это при том, что объём выполненных работ и их соответствие проектно-сметной документации в рамках госзакупок может подтвердить только технадзор. А в случае, если подтвердит? Тогда что?...
04.12.19 00:15
Сталкер
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
сайлау курманов: сайлау курманов Вот-вот. И тут тоже самое по факту может оказаться. Стоимость всех работ, условно, может быть три копейки, а взыскивают 80 лямов. И это при том, что объём...
03.12.19 23:50
Тот самый
МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет, но есть признаки нарушения прав потребителей
Билайн в конец обнаглели. 2 случая. 1. Был тарифный план корпоративный "В девятку" лет 10 назад по 0 тенге звонки внутри группы и по 1 тенге на другие Билайн. Без абонентской. Года 2 назад...
03.12.19 23:49
Мишаня
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
alex_60: В лесу. Лыжи,воздух. В ковыльно-камышовом лесу?
03.12.19 23:37
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил

3 декабря 2019, 22:09 |  Государство

3 декабря коллегия по гражданским делам областного суда не удовлетворила апелляционную жалобу отдела ЖКХ и апелляционное ходатайство прокуратуры города. Один их самых нелепых в этом году экономических споров между исполнительной властью и бизнесом завершен.

По крайней мере, на уровне области. Возможно, предстоит кассация. Но главное, что сейчас заказчик – отдел ЖКХ акимата Костаная - обязан будет принять по акту выполненные работы и заплатить за них. Перед Новым годом не останутся без денег люди, нанятые полгода назад ТОО «Сервис КСТ», а сама фирма избежит судебных исков и штрафов от поставщиков строительных и отделочных материалов. Письма с претензиями от них ТОО уже получала.

Напомним, цена вопроса - 80 млн тенге. За эти деньги в конце апреля 2019 года ТОО «Сервис КСТ» подрядилось по авторскому проекту обновить входную арку в Центральном сквере Костаная. К 26 июля, как и следовало по договору, все работы были завершены. Однако стройка вышла скандальной. Менее чем через неделю с момента подписания договора заказчик сдал обратно – прислал по электронной почте уведомление о том, что работы ТОО должно остановить, потому что договор с ним будет расторгнут.

Почему? Потому что в процедуре государственных закупок специалист отдела ЖКХ совершил ошибку. Кстати, как позже выяснилось в суде первой инстанции, не глобальную, скорее процедурную… Однако, заказчик проявил редкостную для сферы госзакупок принципиальность и сам себя уличил, но наказать решил подрядчика – известил о том, что договор надо аннулировать, причем хотел, чтобы сделано это было по согласию сторон. А руководство ТОО согласия не дало, работы не остановило.

- Нам же сначала в акимате говорили: давай-давай, к Дню города надо успеть. Мы сразу закупили стройматериалы, демонтаж начали. Потом, когда сказали, что надо все остановить, мы спрашивали, кто возместит уже потраченное. Получили ответ – это ваш предпринимательский риск, - показывал на заседании коллегии заместитель директора ТОО Малик БУТАБАЕВ.

Реконструкция арки была-таки завершена. Заказчик, видя, что строительство идет, неоднократно пытался вручить уведомления о том, что вести его нельзя. Тем и ограничивался. Технадзор не велся. Акты выполненных работ не принимались. Отношения стороны пришли выяснять в суд. Отдел ЖКХ подал иск на расторжение договора, ТОО – встречный, о понуждении принять и оплатить произведенные работы. Экономический суд встал на сторону подрядчика. Заказчик с этим не согласился.

На заседании коллегии облсуда юридического представителя отдела ЖКХ спрашивали, есть ли претензии к срокам и качеству работ. Он тут же упомянул об отсутствии технического надзора на объекте и о том, что просил суд первой инстанции назначить строительную экспертизу.

- Кто должен был нанять технадзор? - спросила судья Гаухар СЕЙДАХМЕТОВА, - вы же видели, что работы ведутся…

- Мы считали, что их нельзя вести, - был ответ.

А судья Жанара ЖАЙЛЕБАЕВА добавила, что экспертиза назначается для выявления скрытых дефектов, в спорных случаях. Но о них, о качестве на всем протяжении работ вообще вопрос не ставился.

В законодательстве о госзакупках приведен перечень оснований, по которым можно расторгнуть заключенный договор. Их несколько, но в любом случае, причиной для разрыва договорных отношений заказчиком должно быть серьезное нарушение со стороны подрядчика.

Председательствующий на коллегии Сергей НУРОВ задал представителю акимата именно этот вопрос: что такое совершило ТОО, чтобы договор с ним требовалось расторгнуть. И выяснилось – ничего. Все причины для расторжения «предоставил» заказчик. Они были облечены все в ту же сакраментальную формулу «подрядчик вел работы, тогда как мы считали, что их вести нельзя». При этом своим правом в одностороннем порядке разорвать договор заказчик не воспользовался.

- Скажите тогда вы, - обратился Нуров к представителю подрядной организации, - в чем все-таки причина конфликта?

- До сих пор не знаем, - ответил адвокат Юрий СОКОЛОВ, - все делали согласно договору.

Коллегия постановила, решение межрайонного экономического суда от 17 сентября в пользу ТОО «Сервис КСТ» оставить без изменения. Таким образом, оно уже вступило в силу.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.12.19 18:47 «Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан Байменов
03.12.19 17:44 Письма Деду Морозу приходят от семей, ждущих особенного чуда
03.12.19 16:56 Бизнес Казахстана просит отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года
03.12.19 16:27 Правозащитники: Казахстан не выполнил ни одной из 50 рекомендаций по защите прав человека
03.12.19 15:57 Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
03.12.19 15:23 МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет, но есть признаки нарушения прав потребителей
03.12.19 14:46 «Работа ведется не на должном уровне» - новую модель социальных выплат обсудили в акимате Костанайской области
03.12.19 14:03 Подорожание бензина объяснил министр финансов
03.12.19 13:34 Шесть домов и две организации на один день остались без отопления и горячей воды в Костанае
03.12.19 12:50 О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, абсурдный и нелепый спор. Причины его возникновения более или менее понятны. И, вероятно, они будут находиться в коррупционной плоскости. Но законодательство запрещает принимать работы, не освидетельствованные в процессе строительства технадзором.

И решение суда такое же абсурдное и нелепое поэтому получается, раз спор такой... Подрядчик то знал, что работать он без технадзора просто права не имеет. Никакого права не имеет, но работал. Почему? Странно всё это. Очень странно! Кассация, предполагаю, будет (раз и прокуратура протестовала). И меня мучают смутные сомнения, что принятие работ без технадзора пропустит коллегия Верховного суда...
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//А судья Жанара ЖАЙЛЕБАЕВА добавила, что экспертиза назначается для выявления скрытых дефектов, в спорных случаях. Но о них, о качестве на всем протяжении работ вообще вопрос не ставился//

Так правильно, не ставился, конечно. Этот вопрос технадзор должен ставить. И выдать заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ по их завершению тоже только он вправе. При отсутствии технадзора на объекте и его итогового заключения - как качество должно быть удостоверено то?... Нет в этом всём логики. Просто её напрочь и близко тут нет.
Профайл Посетить вебсайт

§ сайлау курманов
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3308
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень похожий конфликт был у моих знакомых, нанимали шабашников на капитальный ремонт квартиры и тут выясняется что за эти работы стоят больше по оплате, стали просить ещё в разгаре уже половины работ. Хозяин с треском выгнал, привел других и те закончили ему до конца. Первые пытались судиться но ничего не получили
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
сайлау курманов

Вот-вот. И тут тоже самое по факту может оказаться. Стоимость всех работ, условно, может быть три копейки, а взыскивают 80 лямов. И это при том, что объём выполненных работ и их соответствие проектно-сметной документации в рамках госзакупок может подтвердить только технадзор. А тут его и близко не было. Потом заказчик говорит - а как подтверждать объём выполненных работ и качество без технадзора - давайте тогда судебной экспертизой... Суд в ответ - а что был спор по качеству?! Нет, так давайте заплатим, без подтверждения вообще...))))) Дурно попахивает всё это...
Профайл Посетить вебсайт

§ elektron
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
И это при том, что объём выполненных работ и их соответствие проектно-сметной документации в рамках госзакупок может подтвердить только технадзор.

А в случае, если подтвердит? Тогда что? Да и это рыбы на льду. А что с теми, что подо льдом? Кто тендер устраивал, кто подписывал договора? И почему тендер, а не свободный выбор, более дешёвого подрядчика.

[Исправлено: elektron, 03.12.2019 - 19:16]
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 44
Пользователей: 0
Всего: 44

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх