Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил

3 декабря коллегия по гражданским делам областного суда не удовлетворила апелляционную жалобу отдела ЖКХ и апелляционное ходатайство прокуратуры города. Один их самых нелепых в этом году экономических споров между исполнительной властью и бизнесом завершен.

По крайней мере, на уровне области. Возможно, предстоит кассация. Но главное, что сейчас заказчик – отдел ЖКХ акимата Костаная - обязан будет принять по акту выполненные работы и заплатить за них. Перед Новым годом не останутся без денег люди, нанятые полгода назад ТОО «Сервис КСТ», а сама фирма избежит судебных исков и штрафов от поставщиков строительных и отделочных материалов. Письма с претензиями от них ТОО уже получала.

Напомним, цена вопроса - 80 млн тенге. За эти деньги в конце апреля 2019 года ТОО «Сервис КСТ» подрядилось по авторскому проекту обновить входную арку в Центральном сквере Костаная. К 26 июля, как и следовало по договору, все работы были завершены. Однако стройка вышла скандальной. Менее чем через неделю с момента подписания договора заказчик сдал обратно – прислал по электронной почте уведомление о том, что работы ТОО должно остановить, потому что договор с ним будет расторгнут.

Почему? Потому что в процедуре государственных закупок специалист отдела ЖКХ совершил ошибку. Кстати, как позже выяснилось в суде первой инстанции, не глобальную, скорее процедурную… Однако, заказчик проявил редкостную для сферы госзакупок принципиальность и сам себя уличил, но наказать решил подрядчика – известил о том, что договор надо аннулировать, причем хотел, чтобы сделано это было по согласию сторон. А руководство ТОО согласия не дало, работы не остановило.

- Нам же сначала в акимате говорили: давай-давай, к Дню города надо успеть. Мы сразу закупили стройматериалы, демонтаж начали. Потом, когда сказали, что надо все остановить, мы спрашивали, кто возместит уже потраченное. Получили ответ – это ваш предпринимательский риск, - показывал на заседании коллегии заместитель директора ТОО Малик БУТАБАЕВ.

Реконструкция арки была-таки завершена. Заказчик, видя, что строительство идет, неоднократно пытался вручить уведомления о том, что вести его нельзя. Тем и ограничивался. Технадзор не велся. Акты выполненных работ не принимались. Отношения стороны пришли выяснять в суд. Отдел ЖКХ подал иск на расторжение договора, ТОО – встречный, о понуждении принять и оплатить произведенные работы. Экономический суд встал на сторону подрядчика. Заказчик с этим не согласился.

На заседании коллегии облсуда юридического представителя отдела ЖКХ спрашивали, есть ли претензии к срокам и качеству работ. Он тут же упомянул об отсутствии технического надзора на объекте и о том, что просил суд первой инстанции назначить строительную экспертизу.

- Кто должен был нанять технадзор? - спросила судья Гаухар СЕЙДАХМЕТОВА, - вы же видели, что работы ведутся…

- Мы считали, что их нельзя вести, - был ответ.

А судья Жанара ЖАЙЛЕБАЕВА добавила, что экспертиза назначается для выявления скрытых дефектов, в спорных случаях. Но о них, о качестве на всем протяжении работ вообще вопрос не ставился.

В законодательстве о госзакупках приведен перечень оснований, по которым можно расторгнуть заключенный договор. Их несколько, но в любом случае, причиной для разрыва договорных отношений заказчиком должно быть серьезное нарушение со стороны подрядчика.

Председательствующий на коллегии Сергей НУРОВ задал представителю акимата именно этот вопрос: что такое совершило ТОО, чтобы договор с ним требовалось расторгнуть. И выяснилось – ничего. Все причины для расторжения «предоставил» заказчик. Они были облечены все в ту же сакраментальную формулу «подрядчик вел работы, тогда как мы считали, что их вести нельзя». При этом своим правом в одностороннем порядке разорвать договор заказчик не воспользовался.

- Скажите тогда вы, - обратился Нуров к представителю подрядной организации, - в чем все-таки причина конфликта?

- До сих пор не знаем, - ответил адвокат Юрий СОКОЛОВ, - все делали согласно договору.

Коллегия постановила, решение межрайонного экономического суда от 17 сентября в пользу ТОО «Сервис КСТ» оставить без изменения. Таким образом, оно уже вступило в силу.