Тот самый Re: МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет,... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 255

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:49 Билайн в конец обнаглели. 2 случая.



1. Был тарифный план корпоративный "В девятку" лет 10 назад по 0 тенге звонки внутри группы и по 1 тенге на другие Билайн. Без абонентской. Года 2 назад они его закрыли, но предложили за 1190 в месяц 10 Гб 4G + 10 Гб не 4G и плюс звонки на других ОПСОСов, смски и пр. Жирный тариф за недорого. Согласились. Через несколько месяцев уведомили, что поднимают плату до 1290, недавно до 1390 и перевели на оплату раз в 4 недели. Всё в одностороннем порядке, без подтверждения. Типа не хотите, ну и идите (отсюда).



2. Был "Всё за 1390" 4Гб, оплата раз в месяц 1390. Билайн сам переводит абонента на 7Гб за 1690 тенге в месяц. Абонент пишет им с просьбой разобраться и вернуть его тариф, они отвечают, что того тарифа теперь нет (стал архивным), но ему повезло, ведь всего-то за 300 тенге он получил почти вдвое больше... А абоненту и 1 Гб много, новости читает иногда. - Ну, если хотите, то есть тот же тарифный план 4Гб, но уже за 1490 тенге и с оплатой раз в 4 недели.



Вот такой Билайн. Только что покрытие у них получше, в любом селе и на дороге без связи не останешься, вот и приходится держать 1 симку их.