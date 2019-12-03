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МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет, но есть признаки нарушения прав потребителей

3 декабря 2019, 15:23 |  Государство
Сотовым операторам направят уведомления о наличии в их действиях признаков злоупотребления доминирующих положением, передает Informburo.kz.

Фото profit.kz

Что случилось. Министерство национальной экономики обнаружило в действиях сотовых операторов признаки злоупотребления доминирующих положением – нарушения прав неограниченного круга потребителей, сообщается в ответе ведомства на запрос informburo.kz. Речь идёт о введении тарифов, когда абонентская плата взимается раз в четыре недели.

Сотовые операторы получат соответствующие уведомления. Если по ним не будут приняты меры, в Антимонопольном комитете начнут расследование. При этом в МНЭ исключили возможность расследования на предмет ценового сговора, поскольку новые тарифы операторы связи вводили не в одно время. Данных о согласованности их действий нет.

Контекст. В ноябре 2019 года депутат Мажилиса Парламента Екатерина Никитинская заявила, что из-за сокращения периода, за который взимается абонентская плата за услуги сотовой связи, фактически произошло скрытое повышение тарифа более чем на 8%. Депутат отметила, что Министерству нацэкономики следует провести расследование на предмет возможного ценового сговора операторов.

В Kcell сообщили, что тариф со списанием абонентской платы один раз в четыре недели действует наравне с тарифными планами со списанием один раз в день, один раз в неделю, один раз в 30 дней, один раз в календарный месяц и даже один раз в год. В Beeline подчеркнули, что каждый клиент может выбрать подходящий тарифный план, исходя из своих потребностей и возможностей.

Почему это важно знать. После получения уведомлений от антимонопольного комитета операторы связи могут внести корректировки в свои тарифные планы в пользу потребителей. В противном случае, если факт злоупотребления доминирующим положением будет установлен и подтверждён, компаниям грозит административный штраф.
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Комментарии к новости
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§ Гриня
Re: МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет,...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 661
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 03.12.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне пришло сообщение от Билайна,на казахском языке,с суммой 590 тенге,думал неужели сделали недорогой тариф??? А позже пришло на русском,что 590 тенге В НЕДЕЛЮ. Нифига не дешево,а то я уже хотел подключиться:)))
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§ alex_60
МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет, но есть признаки нарушения прав потребителей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6284
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да сговор там конкретный. ну разнесли сроки ввода.
уж совсем идиотом надо быть , что бы в один день ввести.
сначала по 200 тенге всЕ добавляли,
типа принудительное изменение тарифа. трафик мол больше,предыдущий в архив.
а мне нафик их увеличение трафика не надо, абсолютно.
теперь вместо увеличения на 200 придумали перевод оплаты с 30 дней на 28. а сумму оставили как и была на 30.
поэтому как издевательство звучит, у нас мол есть тарифы на 28,на 30, на календарный месяц
ну наглость просто прет у операторов .
оборзели вконец.
оштрафовать надо, причем сильно. чтобы не повадно было.
менять тарифы, дни оплаты .

[Исправлено: alex_60, 03.12.2019 - 16:09]
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§ сайлау курманов
Re: МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Билайн за три тысячи оказался хуже Теле2 за тысячу восемьсот, мало того что дороже два раза, ещё не ловит за городом.
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§ Добринцофф
Re: МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6838
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.12.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Год назад ушёл с билайна на теле 2,номер тот же остался.Обратно не собираюсь.
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§ Маркс
МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет, но есть признаки нарушения прав потребителей
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.12.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нет же, капиталисты о нас заботятся, не может же быть, чтобы они тупо наживались. Просто мы не можем своим жалким умишком постичь логику их гениальных маркетинговых схем, привносимых эффективными менеджерами после обучения в зарубежных университетах.

Нужно немного потерпеть и обязательно придет светлое капиталистическое будущее. Мы же знаем из либеральных методичек, что конкуренция не даст капиталистам возможностей для ухудшения продуктов и услуг.
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