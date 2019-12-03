МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет, но есть признаки нарушения прав потребителей
Фото profit.kz
Что случилось. Министерство национальной экономики обнаружило в действиях сотовых операторов признаки злоупотребления доминирующих положением – нарушения прав неограниченного круга потребителей, сообщается в ответе ведомства на запрос informburo.kz. Речь идёт о введении тарифов, когда абонентская плата взимается раз в четыре недели.
Сотовые операторы получат соответствующие уведомления. Если по ним не будут приняты меры, в Антимонопольном комитете начнут расследование. При этом в МНЭ исключили возможность расследования на предмет ценового сговора, поскольку новые тарифы операторы связи вводили не в одно время. Данных о согласованности их действий нет.
Контекст. В ноябре 2019 года депутат Мажилиса Парламента Екатерина Никитинская заявила, что из-за сокращения периода, за который взимается абонентская плата за услуги сотовой связи, фактически произошло скрытое повышение тарифа более чем на 8%. Депутат отметила, что Министерству нацэкономики следует провести расследование на предмет возможного ценового сговора операторов.
В Kcell сообщили, что тариф со списанием абонентской платы один раз в четыре недели действует наравне с тарифными планами со списанием один раз в день, один раз в неделю, один раз в 30 дней, один раз в календарный месяц и даже один раз в год. В Beeline подчеркнули, что каждый клиент может выбрать подходящий тарифный план, исходя из своих потребностей и возможностей.
Почему это важно знать. После получения уведомлений от антимонопольного комитета операторы связи могут внести корректировки в свои тарифные планы в пользу потребителей. В противном случае, если факт злоупотребления доминирующим положением будет установлен и подтверждён, компаниям грозит административный штраф.
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///председатель управленческого комитета Регионального хаба в сфере госслужбы/// Кто бы ещё сказал понятней, что это за контора.
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drakon: с 30.11 до 03.12. В лесу. Лыжи,воздух.
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alex_60: проснулась после дневного сна. Алекс, а ты где спал? с 30.11 до 03.12. И в каком состояеии... :lol: :oops:
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
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maxsaf: Отличная новость. Выглядеть будет так примерно- Ахметов Берик-Серик Касымович-Жомартович... :lol: :-o