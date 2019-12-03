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§ NG.kz
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37427
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соответствующее изменение внесли в Кодекс "О браке (супружестве) и семье". Ранее кодексом было предусмотрено, что отчество ребенку присваивается только по одному из имен отца либо в слитном написании обоих имен.
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§ Victor Yang
Re: Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12210
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.12.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В случае двойного имени у отца допускается присвоение отчества ребенку по двойному имени отца, по одному из них либо в слитном написании обоих имен отца.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36954

Цитата:
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал его 26 ноября 2019 года.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36954


И откуда бы такая инициатива...непонятно... ;-)
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§ maxsaf
Re: Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4466
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то. Отличная новость.
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§ drakon
Re: Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Отличная новость.

Выглядеть будет так примерно- Ахметов Берик-Серик Касымович-Жомартович... :lol: :-o
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§ alex_60
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6285
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясельная группа поуехавших проснулась после дневного сна.
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§ drakon
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
проснулась после дневного сна.

Алекс, а ты где спал?
с 30.11 до 03.12.
И в каком состояеии?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6285
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
с 30.11 до 03.12.

В лесу. Лыжи,воздух.
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§ Мишаня
Re: Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 758
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.12.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В лесу. Лыжи,воздух.

В ковыльно-камышовом лесу?
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