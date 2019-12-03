Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис. Соответствующее изменение внесли в Кодекс "О браке (супружестве) и семье", передает Tengrinews.kz.
Ранее кодексом было предусмотрено, что отчество ребенку присваивается только по одному из имен отца либо в слитном написании обоих имен.
Теперь статья 63 "Право ребенка на имя, отчество и фамилию" выглядит следующим образом:
2. Имя ребенку дается родителями по их согласию или другими законными представителями ребенка. Отчество по желанию родителей или других законных представителей присваивается по имени лица, указанного его отцом.
Разрешается присвоение двойного имени при раздельном написании либо через дефис, но не более двух имен.
В случае двойного имени у отца допускается присвоение отчества ребенку по двойному имени отца, по одному из них либо в слитном написании обоих имен отца.
При перемене имени отцом изменяется отчество его несовершеннолетнего ребенка, а совершеннолетнего ребенка - при подаче им об этом заявления.
Измненения были внесены с принятием закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг". Президент Касым-Жомарт Токаев подписал его 26 ноября 2019 года.
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///председатель управленческого комитета Регионального хаба в сфере госслужбы/// Кто бы ещё сказал понятней, что это за контора.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
drakon: с 30.11 до 03.12. В лесу. Лыжи,воздух.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
alex_60: проснулась после дневного сна. Алекс, а ты где спал? с 30.11 до 03.12. И в каком состояеии... :lol: :oops:
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
Ясельная группа поуехавших проснулась после дневного сна.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
maxsaf: Отличная новость. Выглядеть будет так примерно- Ахметов Берик-Серик Касымович-Жомартович... :lol: :-o