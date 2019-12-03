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Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис

3 декабря 2019, 15:57 |  Государство

Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис. Соответствующее изменение внесли в Кодекс "О браке (супружестве) и семье", передает Tengrinews.kz.

Ранее кодексом было предусмотрено, что отчество ребенку присваивается только по одному из имен отца либо в слитном написании обоих имен.

Теперь статья 63 "Право ребенка на имя, отчество и фамилию" выглядит следующим образом:

2. Имя ребенку дается родителями по их согласию или другими законными представителями ребенка. Отчество по желанию родителей или других законных представителей присваивается по имени лица, указанного его отцом.

Разрешается присвоение двойного имени при раздельном написании либо через дефис, но не более двух имен.

В случае двойного имени у отца допускается присвоение отчества ребенку по двойному имени отца, по одному из них либо в слитном написании обоих имен отца.

При перемене имени отцом изменяется отчество его несовершеннолетнего ребенка, а совершеннолетнего ребенка - при подаче им об этом заявления.

Измненения были внесены с принятием закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг". Президент Касым-Жомарт Токаев подписал его 26 ноября 2019 года.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12210
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.12.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В случае двойного имени у отца допускается присвоение отчества ребенку по двойному имени отца, по одному из них либо в слитном написании обоих имен отца.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36954

Цитата:
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал его 26 ноября 2019 года.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36954


И откуда бы такая инициатива...непонятно... ;-)
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§ maxsaf
Re: Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4466
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то. Отличная новость.
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* drakon
Re: Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Отличная новость.

Выглядеть будет так примерно- Ахметов Берик-Серик Касымович-Жомартович... :lol: :-o
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§ alex_60
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6284
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясельная группа поуехавших проснулась после дневного сна.
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* drakon
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
проснулась после дневного сна.

Алекс, а ты где спал?
с 30.11 до 03.12.
И в каком состояеии?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6284
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
с 30.11 до 03.12.

В лесу. Лыжи,воздух.
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