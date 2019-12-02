Сталкер Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда? #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 342

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:31 Цитата: maxsaf:

Столько внимания одной телке ))

точно))))) Даже я полез в базу и достал судебные акты, чтобы посмотреть, почему по ст,615 КРКобАП не привлекли. А оказывается вапщееее не виновен погонщик. Сам потерпевший спровоцировал тёлку))))) Вон - Фёдоровский суд даже заседал в Карабалыкском суде - действительно, сколько ей внимания))))))



[Исправлено: Сталкер, 03.12.2019 - 13:32]