Тот самый Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 253

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:23 Тоже думаю, что правильно они составили. А вот звуковые сигналы в населенных пунктах разрешается подавать только для предотвращения ДТП, а судья, наоборот, звуковым сигналом и спровоцировал ДТП. Так что сам нарушил ПДД, сам и виноват. Повезло, что к нему встречный иск не подали за испуг коровы, моральный вред и потерянное время )))



Цитата: Yorik:

"Является ли водителем погонщик скота?" и правильный ответ - "да, если он ведет стадо по дороге".



Водитель - лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению;



24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 лет.



24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.