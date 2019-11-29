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≡ Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Российской Федерации обучается 74 тыс. студентов из Казахстана, но после окончания учебы вернется на родину лишь пятая часть - менее 15 тыс., заявил директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.
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§ elektron
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4061
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где ценят диплом а умения нафиг не нужны?

А что, таких мест уже не осталось? Ну от того тогда, наверное и имеем то что есть. :lol: 8-)
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§ Victor Yang
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12200
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я: Поясняю. Вопрос относился к выражению "приносить пользу". В меру собственной испорченности, посчитал, что так вы назвали взятку
Нет, под пользой я подразумевал именно пользу. И частнику, порой, и "бумажка" нужна - для лицензий, разрешений и участия в закупках. И умения также нужны. Если в одном человеке это сочетается, да ещё он пришёл с хорошей базой из вуза - цены ему нет. Карьеру сделать очень даже возможно, если работа нравится. А в гос. учреждениях - с условием что или работа настолько интересна что деньги особо не нужны, или пользоваться служебным положением.
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§ maxsaf
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4446
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А где по другому?) Где ценят диплом а умения нафиг не нужны?

Секундочку, а разве это не ваш случай? :lol: ;-) :lol:
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§ abaika95
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Секундочку, а разве это не ваш случай?//




Бугагага) Канадский троллинг такой кленовый)
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§ Я
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 30.11.19 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Карьеру сделать очень даже возможно,

И Розинов тому наглядный пример
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§ Victor Yang
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12200
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.11.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Розинов тому наглядный пример

Зачем крайности? Есть много простых примеров.
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§ maxsaf
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4446
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бугагага) Канадский троллинг такой кленовый)

Я же предлагал взять меня к вам вашим же начальником, щас тролили бы вместе )) кстати, это место еще вакантно? Какой диплом требуется? Хотя, нафик диплом, главное же - умения ))
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§ Я
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 30.11.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я более впечатлен именно этим
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§ Vit
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8626
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Наивные. Я с десяток людей лично знаю, молодых, которые что б добиться успеха воровали и обманывали вокруг себя всех и вся. Но! Что самое интересное, "поднявшись" нос не стали задирать, а наоборот. В этих небольших фирмах себя чувствуют все хорошо. От дворника до директора. Умеют. К Иволге это не относится. Там хорошо себя чувствовали те кто имел доступ к воровству.
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§ Я
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 30.11.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наивный
"Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги"
"Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого."
Знаменитые высказывания Рокфеллера
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§ Vit
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8626
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Актуальные слова то Рокфелера в наши будни. Оказывается)))
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