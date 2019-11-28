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≡ Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаясь к вопросу о безответственности и расточительстве местного акимата, всплывают небезынтересные факты деятельности городской администрации.
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§ elektron
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
В доверительное управление сельский водовод - на основании конкурса можно. Тут речь же об элементе энергоснабжения, подключаемого к сети.

Вот тут совсем ничего не понятно. Вот в Германии, я ежегодно меняю поставщика эл. энергии (кто дешевле, тот и поставляет) из десятков. Просто у всех одни обязательства, правила и нормы. Кто дешевле, то и рожей вышел. А за не уплату и отключить могут, многомесячную. Но тем же законодательством регулируется, что питьевая вода, являясь объектом жизнеобеспечения человека, не может быть отключена даже за неуплату (хотя на сегодня утверждать не буду, законы меняются). Не увязываются или законы, или ещё что. И поставщик один, без выбора (по воде и цене). :-x

[Исправлено: elektron, 28.11.2019 - 21:09]
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
я ежегодно меняю поставщика эл. энергии (кто дешевле, тот и поставляет)

Есть энергопередающие (принадлежат сети, трансформаторы, подстанции и т.д.), есть энергоснабжающие (снабжение, договорная работа, счётчики, приём платежей и т.д.) организации. Как бы передающая только транспортирует по сетям, а реализует снабжающая и рассчитывается с передающей. Тут такая система, которая действительно бы имела смысл в такой ситуации, как описываете - передающая одна, а поставщика выбираете каждый год - кто дешевле. Ну у нас это не Германии же))) Поэтому они у нас разделили по сути одного монополиста на двух. В Рудном, например, одни и те же люди оформлены и там, и там. Затраты на содержание всего включаются в тариф и туда, и туда и т.д..
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§ Дантист
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 29.11.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Самое интересное, что в городе он не живет, наверное после видео которое повергло в шок всю Костанайскую область

"А ты личную шерсть с государственной не путай" -Кавказская пленница. Больше крыть нечем?
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§ abaika95
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2031
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 11:18
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