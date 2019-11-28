elektron Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4051

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:36 Цитата: Сталкер:

В доверительное управление сельский водовод - на основании конкурса можно. Тут речь же об элементе энергоснабжения, подключаемого к сети.

Вот тут совсем ничего не понятно. Вот в Германии, я ежегодно меняю поставщика эл. энергии (кто дешевле, тот и поставляет) из десятков. Просто у всех одни обязательства, правила и нормы. Кто дешевле, то и рожей вышел. А за не уплату и отключить могут, многомесячную. Но тем же законодательством регулируется, что питьевая вода, являясь объектом жизнеобеспечения человека, не может быть отключена даже за неуплату (хотя на сегодня утверждать не буду, законы меняются). Не увязываются или законы, или ещё что. И поставщик один, без выбора (по воде и цене).



[Исправлено: elektron, 28.11.2019 - 21:09]