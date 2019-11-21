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Добринцофф:
Какой идиот вообще придумал ,что хлеб должен быть бесплатным?
где ты это прочитал в этой статье? нет такого.
Цитата:
Добринцофф:
лодырям которые не могут сами заработать себе на булку хлеба?
есть люди по ряду причин,не могут.Цитата:
Добринцофф:
Почему в Германии развитой стране,булка хлеба на наши деньги стоит 300-400 тнг и никто не ставит вопрос о том что она должна быть бесплатной или дешевле в несколько раз?
почему ты так решил? бездомных кормят бесплатно.
Цитата:
Добринцофф:
вопрос о подачках отпадает сам собой.
подачки пособия и там есть.Цитата:
Добринцофф:
то есть поднимать экономику
построй какой нибудь завод.Цитата:
Добринцофф:
и зарплат,
какие предпосылки повышать зарплату?
повысь грузчику до 3000 евро, продавщице да 4000.
ну кроме войска власти, там от нефти могут и для сохранения власти.