Добринцофф:

Какой идиот вообще придумал ,что хлеб должен быть бесплатным?

Добринцофф:

лодырям которые не могут сами заработать себе на булку хлеба?

Добринцофф:



Почему в Германии развитой стране,булка хлеба на наши деньги стоит 300-400 тнг и никто не ставит вопрос о том что она должна быть бесплатной или дешевле в несколько раз?

Добринцофф:

вопрос о подачках отпадает сам собой.

Добринцофф:



то есть поднимать экономику

Добринцофф:



и зарплат,