Добринцофф Re: «Лампы сияют, цены снижены...» #22





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6809

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:06 Какой идиот вообще придумал ,что хлеб должен быть бесплатным?

Те кто жаждет халявы,не задумываются о том,за чей счёт банкет?

Вы хотите бесплатного или дешёвого хлеба за счёт людей которые его вырастили,или может быть за счёт пекарей которые пекли его в ночную смену пока вы сладко спали ааааа?

А может быть торговля должна бесплатно продавать хлеб,лодырям которые не могут сами заработать себе на булку хлеба?

Почему в Германии развитой стране,булка хлеба на наши деньги стоит 300-400 тнг и никто не ставит вопрос о том что она должна быть бесплатной или дешевле в несколько раз?

Просто напросто у людей есть работа с достойной заработной платой и вопрос о подачках отпадает сам собой.

Так может быть надо идти таким же путём,то есть поднимать экономику, общий уровень жизни и зарплат,а не искать халяву отбирая честно заработанный "хлеб" у одних что бы накормить других.