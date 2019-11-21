abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6077





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1815

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:42 Цитата-//Никто по серому уже не фанатеет - только новички, наверное//





Ну вот о чем я и говорил, читатели которые не в курсе кто откуда,заходят читают всю эту грязь и думают что это норм такое отношение к проблемам,вместо того чтобы разобраться в ситуации надо сразу накидываться в комментах и засирать) как с тем пресловутым домом ребенка (это теперь для меня будет каконичный пример) сколько говна извините за выражение было вылито в первые часы на работников этого дома в публикациях на различных пабликах) а потом потихоньку начало выяснятся что что-то не так все было) и что эти люди извинились? написали ой были не правы?)



Ситуация с якобы отказом в даче названия улице Герасимова,один "профессиональный" журналист закинул утку а народ давай рвать баян и первую дудку в рвении кстати играли наши милые поуеховшие.....