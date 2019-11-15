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≡ Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно ли на законодательном уровне запретить заниматься предпринимательской деятельностью гражданам, супруги которых являются представителями власти? Эти и другие вопросы обсудили члены Совета по этике и представители госструктур.
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§ abaika95
Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1777
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.11.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Пример тогда. Дочери бывшего президента - успешные бизнесмены, в год прибавляют по 3 миллиарда долларов к состоянию, покупают замки в Швейцарии, владеют крупными сырьевыми компаниями. Компании эти не ими основаны, значит они их покупали. Вопрос: как и на что? Ваши дети смогут также?//


А что вы сразу по верхам?) Нужно по ближе к народу быть) вот пример
Госслужащий участковый по делам несовершеннолетних в каком-нибудь Карасуском районе, работа не из приятных с трудными подростками постоянно да и причем сразу на несколько школ могут поставить,случись что,подрались школьники,суицид,изнасилование первым бежит этот участковый и попадает он же тоже первым, зарплата у них не большая тыс 130 может быть и вот скажите мне почему супруга этого участкового не имеет право открыть ИП для к примеру выпекания булочек и их продажи? А также делание ногтей,шугарингом на дому заниматься? Что этот участковый не человек? Его жене что обязательно тоже быть госслужащим? Вот поэтому я считаю бред все эти обсуждения.
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§ denfostr
Re: Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются...
denfostr


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Сообщений: 118
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.11.19 - 04:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дочка осужденного и досрочно освобожденного акима кустаная в 22 года смогла заработать на дворец в центре кустаная. Где тут злой умысел и какая связь родственника и бизнеса акиматовского трудящегося и членов его семьи. Я вообще не усматриваю связи. Почему бы девушке в 23 года не заработать на 50миллионов тенге?
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