abaika95 Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1777

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:36 Цитата-//Пример тогда. Дочери бывшего президента - успешные бизнесмены, в год прибавляют по 3 миллиарда долларов к состоянию, покупают замки в Швейцарии, владеют крупными сырьевыми компаниями. Компании эти не ими основаны, значит они их покупали. Вопрос: как и на что? Ваши дети смогут также?//





А что вы сразу по верхам?) Нужно по ближе к народу быть) вот пример

Госслужащий участковый по делам несовершеннолетних в каком-нибудь Карасуском районе, работа не из приятных с трудными подростками постоянно да и причем сразу на несколько школ могут поставить,случись что,подрались школьники,суицид,изнасилование первым бежит этот участковый и попадает он же тоже первым, зарплата у них не большая тыс 130 может быть и вот скажите мне почему супруга этого участкового не имеет право открыть ИП для к примеру выпекания булочек и их продажи? А также делание ногтей,шугарингом на дому заниматься? Что этот участковый не человек? Его жене что обязательно тоже быть госслужащим? Вот поэтому я считаю бред все эти обсуждения.