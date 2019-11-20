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§ NG.kz
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские магазины по продаже цифровой техники могут повысить цены на аудио- и видеотехнику. Это связано с установлением ставки вознаграждения в постановлении об авторском вознаграждении.
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§ olegggon
Re: Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 20.11.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже до техники добрались. Что-то сомневаюсь, что деньги будут доходить до авторов и исполнителей. А насчёт подорожания, Алиэкспресс форева.
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§ Гога
Re: Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.11.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде лет несколько назад какая-то фирмочка уже пыталась собирать денежку за авторские права?? В НГ писали об этом и потом бурно осуждали.
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§ Butch
Re: Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.11.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потенциально могут воспроизводиться? И за это заранее нужно платить? Это всё-равно что посадить до совершения преступления.
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§ maxsaf
Re: Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В предварительном перечне товаров, которые предлагается облагать налогом, также значатся сотовые телефоны, телевизоры, ноутбуки, персональные компьютеры и цифровые носители.

Автомобили не забудьте. Лично я большую часть времени музыку в машине слушаю. Не с сотки или CD. В стерео систему жесткий диск встроен, вся муза на нем ))
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§ Добринцофф
Re: Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в...
Добринцофф


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Сообщений: 6807
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.11.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Автомобили не забудьте. Лично я большую часть времени музыку в машине слушаю. Не с сотки или CD. В стерео систему жесткий диск встроен, вся муза на нем ))

Прошлый век все эти встроенные жёсткие диски,флешки и.т.д
Ну не будете вы каждый день одну и ту же музыку гонять,элементарно надоест.
Тырнет рулит,музыка на любой вкус,ну или что то конкретное по желанию ,через голосовой поиск.
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§ Добринцофф
Re: Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6807
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.11.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в Министерстве юстиции пояснили, что указанное вознаграждение распределяется в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36816

Исполнителям каким?
Откуда они знают какую музыку я буду слушать,или какое видео смотреть?
Или всем по чуть чуть достанется :-)
Что за бред?
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§ Гога
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 00:28
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§ elektron
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3960
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.11.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и докатились отголоски цивилизации и до Казахстана!? :lol:
В Англии вроде подобная система, при покупке аппарата, автоматом включена стоимость сбора за трансляцию и прочее в цену. У нас, дёшево всё купить можно, но отдельным параграфом помесячно тянут :-x
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§ Гога
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 01:31
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Прошлый век все эти встроенные жёсткие диски,флешки и.т.д

У меня спутниковое радио Sirius xm :lol:
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