Форум
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Костанайской области Исх. №1513 от 19.11.2019г. Заявление о начале досудебного расследования и регистрации его...
20.11.19 19:59
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Назрела пора адресовать вопросы и заместителю акима города Рудного Елене СКАРЕДИНОЙ исх. №1514 от 20.11.2019г. Заместителю акима города Рудного СКАРЕДИНОЙ Е.В. Уважаемая Елена Вадимовна! ...
20.11.19 19:50
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95: Вот где кроется провокация и манипуляция общественным мнением! И они ещё за свободу слова и честность а людей считают за скотов А почему Вы именно сослались на паблик "Типичный...
20.11.19 18:52
Сталкер
Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя прибора учёта холодной воды признали незаконными в Рудном
olegggon: Ну вот, у вас более понятно, а там не понятно. То я тоже писал. Просто не заметил ляп тот.
20.11.19 18:33
olegggon
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
Уже до техники добрались. Что-то сомневаюсь, что деньги будут доходить до авторов и исполнителей. А насчёт подорожания, Алиэкспресс форева.
20.11.19 18:32
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане

20 ноября 2019, 17:44 |  Общество

Казахстанские магазины по продаже цифровой техники могут повысить цены на аудио- и видеотехнику, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это связано с установлением ставки вознаграждения в постановлении об авторском вознаграждении.

О возможном повышении цен на аудиовидеотехнику стало известно в ходе брифинга в Алматы. Бизнесмены, которые обратились в Палату предпринимателей, сослались на поправки в законодательстве.

По словам предпринимателей, теперь за каждое устройство, где потенциально могут воспроизводиться аудио- или видеоматериалы, изготовитель и импортер устройств должен отдавать 0,7 процента от стоимости товара. Такова минимальная ставка авторского вознаграждения из-за введенных недавно в Казахстане поправок в постановление о воспроизведении фонограмм в личных целях без согласия автора.

 

"До этого в Казахстане авторский сбор не собирался. Все на договорной основе. Ставки не было. Цены на технику пока не повысились, но это будет после утверждения перечня товаров, которые войдут в базу облагаемых авторской ставкой. Мы хотели бы отозвать или приостановить постановление правительства", - рассказал председатель казахстанской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей "КАТЭКС" Сергей Архипкин.

В предварительном перечне товаров, которые предлагается облагать налогом, также значатся сотовые телефоны, телевизоры, ноутбуки, персональные компьютеры и цифровые носители. Это связано с тем, что данные устройства потенциально могут воспроизводить авторский контент. На вопрос, каким образом будет осуществляться выплата авторских прав, в Министерстве юстиции пояснили, что указанное вознаграждение распределяется в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.

"В настоящее время Министерством юстиции разработан проект приказа по пересмотру перечня товаров. Проект направлен на согласование в аккредитованные организации и НПП "Атамекен". Проект приказа предусматривает сокращение данного перечня", - сообщила заместитель директора Департамента по правам интеллектуальной собственности Гульнар Какен.

По итогу пресс-конференции было решено создать рабочую группу, которая внесет свои предложения и поправки в закон. В свою очередь в Министерстве юстиции заявили о том, что они открыты к диалогу с предпринимателями.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.11.19 17:11 Собираться в школу или нет? Какой будет погода в Костанае и области до конца недели
20.11.19 17:05 Сборная Казахстана обыграла Нидерланды в Кубке Дэвиса
20.11.19 15:46 Лучших учеников Костанайской области наградили на церемонии "Триумф"
20.11.19 15:24 Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения предлагают в РК
20.11.19 13:21 Более миллиарда тенге перераспределили депутаты маслихата Костанайской области
20.11.19 12:04 Какие классы не пойдут в школу со второй смены в Костанае?
20.11.19 11:25 Примирение при изнасилованиях запретят в Казахстане
20.11.19 10:21 Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
20.11.19 09:36 Депутат ответила на обращение Аружан Саин
20.11.19 09:02 Сборная Казахстана проиграла последний матч отбора на Евро-2020

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ olegggon
Re: Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 20.11.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже до техники добрались. Что-то сомневаюсь, что деньги будут доходить до авторов и исполнителей. А насчёт подорожания, Алиэкспресс форева.
Профайл

§ Гога
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1723
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.11.19 - 19:35
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх