Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
Казахстанские магазины по продаже цифровой техники могут повысить цены на аудио- и видеотехнику, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это связано с установлением ставки вознаграждения в постановлении об авторском вознаграждении.
О возможном повышении цен на аудиовидеотехнику стало известно в ходе брифинга в Алматы. Бизнесмены, которые обратились в Палату предпринимателей, сослались на поправки в законодательстве.
По словам предпринимателей, теперь за каждое устройство, где потенциально могут воспроизводиться аудио- или видеоматериалы, изготовитель и импортер устройств должен отдавать 0,7 процента от стоимости товара. Такова минимальная ставка авторского вознаграждения из-за введенных недавно в Казахстане поправок в постановление о воспроизведении фонограмм в личных целях без согласия автора.
"До этого в Казахстане авторский сбор не собирался. Все на договорной основе. Ставки не было. Цены на технику пока не повысились, но это будет после утверждения перечня товаров, которые войдут в базу облагаемых авторской ставкой. Мы хотели бы отозвать или приостановить постановление правительства", - рассказал председатель казахстанской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей "КАТЭКС" Сергей Архипкин.
В предварительном перечне товаров, которые предлагается облагать налогом, также значатся сотовые телефоны, телевизоры, ноутбуки, персональные компьютеры и цифровые носители. Это связано с тем, что данные устройства потенциально могут воспроизводить авторский контент. На вопрос, каким образом будет осуществляться выплата авторских прав, в Министерстве юстиции пояснили, что указанное вознаграждение распределяется в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.
"В настоящее время Министерством юстиции разработан проект приказа по пересмотру перечня товаров. Проект направлен на согласование в аккредитованные организации и НПП "Атамекен". Проект приказа предусматривает сокращение данного перечня", - сообщила заместитель директора Департамента по правам интеллектуальной собственности Гульнар Какен.
По итогу пресс-конференции было решено создать рабочую группу, которая внесет свои предложения и поправки в закон. В свою очередь в Министерстве юстиции заявили о том, что они открыты к диалогу с предпринимателями.
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olegggon: Ну вот, у вас более понятно, а там не понятно. То я тоже писал. Просто не заметил ляп тот.
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
Уже до техники добрались. Что-то сомневаюсь, что деньги будут доходить до авторов и исполнителей. А насчёт подорожания, Алиэкспресс форева.