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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но когда какие-то непонятные группки и паблики с непонятными владельцами и админами начинают компанию по отставке чиновников это называется провокация) я против этого) против вашей борьбы против коррупция я ничего не имею)

Флешмобы в пабликах не повлияют на "посадки". Закон - повлияет.
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Если не вы - то кто? Люди так и катались бы на опасной китайской дешевке?
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но зачем-то привели пример с анонимными выборами президента

Так потому что я называл это ОПРОСОМ, а вы - голосованием.
Ну и я тогда по этой логике - голосование с целью обеспечения волеизъявления должно быть тайным))) А если серьёзно, то считаю так: людям просто спокойнее анонимно по вопросу критики власти тыкнуть кнопку. И то - многие побояться даже так тыкнуть. Особенно в зашуганном Рудном)))
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если не вы - то кто? Люди так и катались бы на опасной китайской дешевке?

Без комментариев :-)
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§ Butch
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.11.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Люди так и катались бы на опасной китайской дешевке?

Вероятно да, катались бы. Но объективности ради - лично я бы на него не сел даже будь оно и не китайским. Потому что кроме производителя самого колеса (который вполне мог быть самым расчудесным) есть ещё пара, лично меня настораживающих, "переменных". Это наши строители (монтажники) и контролирующие их органы. И эти последние способны затмить собой самые лучшие и высокотехнологичные начинания.
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Но объективности ради - лично я бы на него не сел

Но ведь куча народу сели. В том числе дети.
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