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§ NG.kz
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские магазины по продаже цифровой техники могут повысить цены на аудио- и видеотехнику. Это связано с установлением ставки вознаграждения в постановлении об авторском вознаграждении.
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§ olegggon
Re: Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 20.11.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже до техники добрались. Что-то сомневаюсь, что деньги будут доходить до авторов и исполнителей. А насчёт подорожания, Алиэкспресс форева.
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§ Гога
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1723
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.11.19 - 19:35
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