olegggon Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя прибора учёта холодной воды признали незаконными в Рудном #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1047

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:27 Цитата: Сталкер:

прибора учета до момента обнаружения неисправности, но не более двух месяцев.

Ну вот, у вас более понятно, а там не понятно.