/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения предлагают в РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения предлагают в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37302
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане хотят пожизненно лишать права управлять транспортом виновников ДТП со смертельным исходом, если они находились в момент его совершения в состоянии опьянения.
Читать новость

§ директор пляжа
Re: Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.11.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Ахметжанов пояснил:
Цитата:
наказание за смертельный наезд – до 5 лет
, тогда как в заглавии статьи значится:
Цитата:
за ДТП со смертельным исходом

-то есть, наехать на человека и, например, улететь с трассы это одно и тоже?
либо несоответствие и опечатка, либо кто-то обобщил таким образом.
Профайл

§ Ded
Re: Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в...
Ded


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.04.19
Отправлено: 20.11.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишать прав за пьяное вождение вообще в принципе. Может и будет меньше смертельных ДТП хотя бы по пьяне.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: drakon, Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 4
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх