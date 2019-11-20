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Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения предлагают в РК

20 ноября 2019, 15:24 |  Государство
Срок лишения права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде намерены продлить до 8 лет, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz

Что случилось. Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане хотят пожизненно лишать права управлять транспортом виновников ДТП со смертельным исходом, если они находились в момент его совершения в состоянии опьянения.

Эта норма предусмотрена законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства".

 

Комментарий. "Мы предлагаем усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде. Сейчас наказание за смертельный наезд – до 5 лет лишения свободы, независимо от того, трезвый или нетрезвый человек. Теперь планируется, что, в случае совершения такого преступления в нетрезвом виде, человека будет пожизненно лишать прав, а также ему грозит лишение свободы до 10 лет. Срок ареста за вождение в нетрезвом виде продлевается до 30 суток, а срок лишения права управления транспортным средством будет продлён до 8 лет", – сказал Марат Ахметжанов.

Почему это важно знать. По данным МВД РК, за девять месяцев 2019 года нетрезвые водители совершили 342 ДТП, в которых погибли 64 и получили ранения 493 человека. Жертвой подобного происшествия может стать любой человек. Ужесточение ответственности за вождение в состоянии опьянения должно снизить число нетрезвых водителей на дорогах страны.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.11.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Ахметжанов пояснил:
Цитата:
наказание за смертельный наезд – до 5 лет
, тогда как в заглавии статьи значится:
Цитата:
за ДТП со смертельным исходом

-то есть, наехать на человека и, например, улететь с трассы это одно и тоже?
либо несоответствие и опечатка, либо кто-то обобщил таким образом.
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§ Ded
Re: Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в...
Ded


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.04.19
Отправлено: 20.11.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишать прав за пьяное вождение вообще в принципе. Может и будет меньше смертельных ДТП хотя бы по пьяне.
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Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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