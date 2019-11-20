Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения предлагают в РК
Иллюстративное фото Tengrinews.kz
Что случилось. Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане хотят пожизненно лишать права управлять транспортом виновников ДТП со смертельным исходом, если они находились в момент его совершения в состоянии опьянения.
Эта норма предусмотрена законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства".
Комментарий. "Мы предлагаем усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде. Сейчас наказание за смертельный наезд – до 5 лет лишения свободы, независимо от того, трезвый или нетрезвый человек. Теперь планируется, что, в случае совершения такого преступления в нетрезвом виде, человека будет пожизненно лишать прав, а также ему грозит лишение свободы до 10 лет. Срок ареста за вождение в нетрезвом виде продлевается до 30 суток, а срок лишения права управления транспортным средством будет продлён до 8 лет", – сказал Марат Ахметжанов.
Почему это важно знать. По данным МВД РК, за девять месяцев 2019 года нетрезвые водители совершили 342 ДТП, в которых погибли 64 и получили ранения 493 человека. Жертвой подобного происшествия может стать любой человек. Ужесточение ответственности за вождение в состоянии опьянения должно снизить число нетрезвых водителей на дорогах страны.
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