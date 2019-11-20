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§ NG.kz
Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году регистрация гриппа началась на месяц раньше, чем обычно. В стране циркулирует штамм вируса типа В, вакцина от которого есть. Об этом заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.
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§ Маркс
Re: Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.11.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оказался штамм типа В, линия "Виктория". То есть штамм, заложенный в вакцину, которой мы прививаем население.

Так может этими вакцинами и разносят вирус? Привитые заражают непривитых, а кто-то на этом неплохо зарабатывает. И потом, зачем нужна прививка, если вирусы гриппа постоянно мутируют и не факт, что прививка защитит от очередной мутации штамма типа B, если новая мутационная линия будет называться не "Виктория", а "Кондрат".

Вот если прививку от оспы делали раньше один раз и всем, то и забыли, что такое оспа. А прививки от гриппа, во-первых, делают не всем, а во-вторых, даже привитые все-равно потом болеют каким-нибудь новым гриппом. В чем тогда смысл? Как говорят капиталисты, о чем бы не шла речь, все равно всегда все сводится к деньгам.
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§ Yorik
Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.11.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс, Вы аккуратнее в темах, о которых имеете весьма поверхностное представление. Как, например, в теме опрессовки магистралей, страховки на авто, теперь еще и прививки ;-)
Цитата:
Маркс: Так может этими вакцинами и разносят вирус? Привитые заражают непривитых

Даже техперсонал в сфере здравоохранения (не говоря уж о медсестрах, фармацевтах и врачах) объяснит Вам абсурдность Вашей фразы. В прививке нет активных штаммов вируса, которые могли бы привести к заболеванию и тем более к заражению. По Вашей логике - обязательная прививка БЦЖ например уже в роддоме заражает детей туберкулезом и далее распространяется эпидемия...
Пример с прививкой от оспы тоже далек от научного подхода - просто потому что вирус оспы существовал в одной форме/штамме (сейчас существует только в двух научных лабораториях в США и РФ), а штаммы вируса гриппа вариативны и подвержены мутациям. При этом абсолютно доказана польза вакцинации от гриппа, поскольку даже в случае заражения заболевание переносится легче и быстрее, а риск осложнений существенно снижается.
Учитывая Ваши слабые познания в теме прививок и Ваш возраст - возьму на себя смелость рекомендовать Вам посетить свою поликлинику. Сейчас как раз время для прививки (поздняя осень/начало зимы), в поликлинике Вам все расскажут, сама прививка - бесплатная.
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§ Маркс
Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.11.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Маркс, Вы аккуратнее в темах, о которых имеете весьма поверхностное представление. Как, например, в теме опрессовки магистралей, страховки на авто

Да где уж нам сирым тягаться с такими знатоками широкого профиля, как Вы, поэтому и стараемся аккуратненько, чтобы не обидеть, не расстроить. Но, похоже, не получается.
Цитата:
Yorik:
Даже техперсонал в сфере здравоохранения (не говоря уж о медсестрах, фармацевтах и врачах) объяснит Вам абсурдность Вашей фразы.

А Вы что-ли техперсонал? Объясните тогда почему нельзя ставить прививку, когда человек болеет? А что будет, если человеку поставить прививку и он в это время заболеет?
Цитата:
Yorik:
По Вашей логике - обязательная прививка БЦЖ например уже в роддоме заражает детей туберкулезом и далее распространяется эпидемия...

Ну если бы туберкулез умел мутировать так же, как вирус гриппа, то даже Ваша вывернутая логика могла бы иметь право на существование.
Цитата:
Yorik:
При этом абсолютно доказана польза вакцинации от гриппа, поскольку даже в случае заражения заболевание переносится легче и быстрее, а риск осложнений существенно снижается.

Кем доказана, английскими учеными? Ну может быть, конечно, повезет. Если вакцинируют от той мутации, которая в данный момент зверствует, если вакцина окажется непросроченной, если этой вакциной вообще окажется вакцина от гриппа.
Цитата:
Yorik:
сама прививка - бесплатная.

Это кто же так расстарался? Неужели капиталисты накупили прививок для бедного населения? Что ж они, такие добрые, другие таблетки бесплатными не сделают?
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§ Маркс
Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.11.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Учитывая Ваши слабые познания в теме прививок и Ваш возраст - возьму на себя смелость рекомендовать Вам посетить свою поликлинику.

Учитывая Ваши широкие и безапелляционные познания во всех вопросах бытия, объясните простому человеку, почему нашему минздраву вечно не хватает то одного, то другого, то оборудование устарело, то таблеток не завезли, но почему-то на бесплатные прививки всегда есть средства, силы и время?
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§ Маркс
Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.11.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
При этом абсолютно доказана польза вакцинации от гриппа, поскольку даже в случае заражения заболевание переносится легче и быстрее, а риск осложнений существенно снижается.

Медицина уходит все дальше вперед, жаль не все больные за ней успевают, отстают и загибаются прямо на дороге к светлому будущему.
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