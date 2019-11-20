Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав

В этом году регистрация гриппа началась на месяц раньше, чем обычно. В стране циркулирует штамм вируса типа В, вакцина от которого есть. Об этом заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В целом за истекший период года зарегистрировано более 55 тысяч ОРВИ, в том числе гриппа. Особенностью этого года является то, что регистрация гриппа в этом году началась на месяц ранее, чем в прошлом. Мы уже диагностировали 12 случаев гриппа. Лабораторно подтвердили, выявили, какой это штамм. Оказался штамм типа В, линия "Виктория". То есть штамм, заложенный в вакцину, которой мы прививаем население. Все 12 заболевших были непривитые, поэтому они заболели", - сообщил Бекшин на брифинге СЦК.

По его словам, прогноз ВОЗ о циркуляции штаммов гриппа подтверждается.

"Это говорит, что работа нами была проведена правильно. Мы используем вакцину "гриппол плюс" - российская трехвалентная вакцина. Конечно же, наша задача принять все меры профилактики. Против гриппа, как вы знаете, основной мерой профилактики является вакцинация. Насчитывается около 30 штаммов, но наиболее опасные - те, которые заложены в состав вакцины. Мы предохраняемся от тех штаммов, которые вызывают осложнения", - добавил санврач.

В этом году в Казахстане привились порядка 2 миллионов человек, или 10,7 процента населения.