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Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
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Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав

20 ноября 2019, 10:21 |  Общество

В этом году регистрация гриппа началась на месяц раньше, чем обычно. В стране циркулирует штамм вируса типа В, вакцина от которого есть. Об этом заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"В целом за истекший период года зарегистрировано более 55 тысяч ОРВИ, в том числе гриппа. Особенностью этого года является то, что регистрация гриппа в этом году началась на месяц ранее, чем в прошлом. Мы уже диагностировали 12 случаев гриппа. Лабораторно подтвердили, выявили, какой это штамм. Оказался штамм типа В, линия "Виктория". То есть штамм, заложенный в вакцину, которой мы прививаем население. Все 12 заболевших были непривитые, поэтому они заболели", - сообщил Бекшин на брифинге СЦК.

По его словам, прогноз ВОЗ о циркуляции штаммов гриппа подтверждается.

"Это говорит, что работа нами была проведена правильно. Мы используем вакцину "гриппол плюс" - российская трехвалентная вакцина. Конечно же, наша задача принять все меры профилактики. Против гриппа, как вы знаете, основной мерой профилактики является вакцинация. Насчитывается около 30 штаммов, но наиболее опасные - те, которые заложены в состав вакцины. Мы предохраняемся от тех штаммов, которые вызывают осложнения", - добавил санврач.

В этом году в Казахстане привились порядка 2 миллионов человек, или 10,7 процента населения.
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§ Маркс
Re: Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.11.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оказался штамм типа В, линия "Виктория". То есть штамм, заложенный в вакцину, которой мы прививаем население.

Так может этими вакцинами и разносят вирус? Привитые заражают непривитых, а кто-то на этом неплохо зарабатывает. И потом, зачем нужна прививка, если вирусы гриппа постоянно мутируют и не факт, что прививка защитит от очередной мутации штамма типа B, если новая мутационная линия будет называться не "Виктория", а "Кондрат".

Вот если прививку от оспы делали раньше один раз и всем, то и забыли, что такое оспа. А прививки от гриппа, во-первых, делают не всем, а во-вторых, даже привитые все-равно потом болеют каким-нибудь новым гриппом. В чем тогда смысл? Как говорят капиталисты, о чем бы не шла речь, все равно всегда все сводится к деньгам.
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§ Yorik
Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.11.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс, Вы аккуратнее в темах, о которых имеете весьма поверхностное представление. Как, например, в теме опрессовки магистралей, страховки на авто, теперь еще и прививки ;-)
Цитата:
Маркс: Так может этими вакцинами и разносят вирус? Привитые заражают непривитых

Даже техперсонал в сфере здравоохранения (не говоря уж о медсестрах, фармацевтах и врачах) объяснит Вам абсурдность Вашей фразы. В прививке нет активных штаммов вируса, которые могли бы привести к заболеванию и тем более к заражению. По Вашей логике - обязательная прививка БЦЖ например уже в роддоме заражает детей туберкулезом и далее распространяется эпидемия...
Пример с прививкой от оспы тоже далек от научного подхода - просто потому что вирус оспы существовал в одной форме/штамме (сейчас существует только в двух научных лабораториях в США и РФ), а штаммы вируса гриппа вариативны и подвержены мутациям. При этом абсолютно доказана польза вакцинации от гриппа, поскольку даже в случае заражения заболевание переносится легче и быстрее, а риск осложнений существенно снижается.
Учитывая Ваши слабые познания в теме прививок и Ваш возраст - возьму на себя смелость рекомендовать Вам посетить свою поликлинику. Сейчас как раз время для прививки (поздняя осень/начало зимы), в поликлинике Вам все расскажут, сама прививка - бесплатная.
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