ACROS Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов #18





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:25 Почему замов, а не первых руководителей ? И почему надо именно НАКАЗЫВАТЬ? Это же ИХ система ТАК РАБОТАЕТ, а не НАШИ винтики ослабли!!Это примерно такой же случай как и с облагораживанием балконов в Костанае. Сельские замы райакимов не из-за большой любви к далекому Костанаю напрягали глав к/х и директоров ТОО, а потому что элементарно получили устный приказ своего начальства, они просто были: ДОБРОСОВЕСТНЫМИ солдатами. И все сделали вид, что так и надо и так оно правильно: вот эти несчастные ЗАМЫ виноваты, а РУКОВОДИТЕЛИ - ангелочки, они не причем. И сейчас в этой ситуации, все (большое начальство) сунули головы в песок , как страусы, и показушно сделали вид, (вернее симитировали в очередной раз) заботу о населении,и в очередной раз или правильней будет: традиционно наказав ЗАМОВ.