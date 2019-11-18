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≡ Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр поручил привлечь к ответственности заместителей министров нацэкономики, торговли и интеграции, сельского хозяйства, а также заместителей акимов нескольких областей за необоснованный рост цен на социально значимые продукты.
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§ Добринцофф
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Добринцофф


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Сообщений: 6805
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.11.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Какой смысл наказания? Цены снизятся?

Они и сам понимают ,что замы и акимы никак не могут повлиять на цены,но нужна публичная порка.
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§ alex_60
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
alex_60


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Сообщений: 6062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
. И вообще посчитай. Проезд из центра до Карбышева,

Какая аренда. Это раузет. Все свое.
И при этом у них самое дешевое пиво баноче во баночное в городе. В сс на 12 т дороже.
Ну которое я беру
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§ нелох
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
нелох


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Сообщений: 15
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 18.11.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная игра на публику надо повышать достаток людей и создавать реальную конкуренцию, а не административными методами опускать цены и цены должны быть паритетны и надо думать о всех звеньях цепи, а не только о конечном потребители.
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§ ACROS
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
ACROS


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Сообщений: 5
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.11.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему замов, а не первых руководителей ? И почему надо именно НАКАЗЫВАТЬ? Это же ИХ система ТАК РАБОТАЕТ, а не НАШИ винтики ослабли!!Это примерно такой же случай как и с облагораживанием балконов в Костанае. Сельские замы райакимов не из-за большой любви к далекому Костанаю напрягали глав к/х и директоров ТОО, а потому что элементарно получили устный приказ своего начальства, они просто были: ДОБРОСОВЕСТНЫМИ солдатами. И все сделали вид, что так и надо и так оно правильно: вот эти несчастные ЗАМЫ виноваты, а РУКОВОДИТЕЛИ - ангелочки, они не причем. И сейчас в этой ситуации, все (большое начальство) сунули головы в песок , как страусы, и показушно сделали вид, (вернее симитировали в очередной раз) заботу о населении,и в очередной раз или правильней будет: традиционно наказав ЗАМОВ. :lol:
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§ Маркс
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.11.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, почему в социально значимые продукты не включены спиртные напитки, цены на которые постоянно поднимает государство. В перестройку, когда зарплаты обесценивались быстрее, чем люди успевали дойти до магазина, самым стабильным платежным средством являлось спиртное. Иногда выгоднее было получить зарплату водкой, чем денежными фантиками. А если сегодня постоянно растет цена эталона, то как можно бороться с ростом цен на все остальное?
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