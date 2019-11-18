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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов

18 ноября 2019, 12:01 |  Государство

Премьер-министр Аскар Мамин поручил привлечь к ответственности заместителей министров нацэкономики, торговли и интеграции, сельского хозяйства, а также заместителей акимов нескольких областей за необоснованный рост цен на социально значимые продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Необходимо создать рабочую группу из числа заинтересованных госорганов. В течение недели выработать пакет краткосрочных и среднесрочных мер. Канцелярии премьер-министра в течение трех дней внести на мое имя представление о привлечении к дисциплинарной ответственности вице-министров сельского хозяйства, нацэкономики, торговли и интеграции, отвечающих за вопросы предупреждения роста цен на продовольственные товары. Также в Актобе, Петропавловске, Кокшетау, Таразе и Жамбылской области необходимо привлечь в установленном порядке к ответственности заместителей акимов", - поручил Мамин на заседании правительства.

 

По данным министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, максимальный рост цен на социально значимые товары наблюдается в Атырауской, Павлодарской и Жамбылской областях, а также в Нур-Султане. При этом подорожание отмечается во всех регионах, в основном на овощи, мясо хлеб и гречку.

"Отмечаю превышение пороговых значений более чем на 15 процентов. Наибольшее количество социально значимых товаров с превышением пороговых значений зафиксировано в Кызылорде, Шымкенте и Туркестане. Это овощи, мука, хлеб и говядина", - сообщил министр.

Отметим, что он предложил привлечь к ответственности только заместителей акимов.

"С целью принятия оперативных мер по стабилизации цен на товары в период межсезонья и сглаживания возможных спекулятивных скачков акиматы были наделены функцией регулирования цен на социально значимые товары. Однако на сегодня акиматами данная функция не используется", - добавил Султанов.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
непонятно всегда, почему заместителей наказывают.
ну понятно, каждый заместитель отвечает за определенную тему.
но рулят то не заместители, а министры и акимы.
а тут как бы они не причем.
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§ yudjin
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
yudjin


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Сообщений: 6219
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.11.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но рулят то не заместители, а министры и акимы.

чем они рулят?... бюджетной кормушкой и нуротчётами!
но никак не ценами... поэтому всё это показушное рвение, всего лишь показушное рвение, но не мера снижения цены на продукты... Благодарите мудрую тридцатилетнюю политику по похериванию всего сельского хозяйства, благодаря которой деревни и аулы на грани выживания, ни одного крупного животноводческого агрокомплекса в стране нет, который бы кормил свой народ, ни говоря уже о поставках за рубеж.

А торгаши - это торгаши, они плевать хотели на эти рабочие группы, мониторинги и угрозы.
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§ alex_60
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот мысль такая.
задрать цены на сигареты до космоса-бросят курить.
на алкоголь- бросят пить.
на еду-........
все похудеют,
но вот дети как , с ними то так нельзя,
вот тут вопрос.
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* Добринцофф
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6805
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.11.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А торгаши - это торгаши, они плевать хотели на эти рабочие группы, мониторинги и угрозы.

Торгаши живут по законам рынка,а вот рынку действительно на указы наплевать.
Кстати вы не знаете почему когда сахар дорожает на 3 копейки,об этом будут кричать во всех СМИ,а то что он за три месяца подешевел на 40 тнг и сейчас в рознице всего 160тнг все молчат?
Кстати замы акимов могли бы приписать эту заслугу себе,хоть какой то плюсик.
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§ alex_60
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
по законам рынка


законы рынка тоже иногда странные.
в центре на углу см Гоголя- Абая колбаса ливерная микоян 469
точно такая же по Карбышева в сс 360.
а местная разумович меньшего веса 390.
кстати микоян, в данном случае, по мне так даже по вкусу лучше.
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§ Тот самый
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лето было жаркое, почти без дождей. Логично предположить, что фермеры тратили на полив больше ГСМ и урожай меньше.

Другое дело, что между производителем и покупателем минимум 2-3 посредника. Та же капуста с поля меньше 40 тенге стоит оптом, а в урожайный годы и по 15 бывает, но её еще привезти нужно, где-то хранить ползимы, продавать. А с этим у нас большие проблемы, нет кооперативов закупающих овощи с полей (по типу зерновых). Запаса нет - вот цены и скачут. И вот за это можно наказывать министров. Не за рост цен, а за отсутствие кооперативов и овощехранилищ.
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§ Матвей Запупыркин
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 18.11.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то слабенько их наказывают :-x просто увольнять, без права восстановления..ТОЛЬКО ТОГДА они буду выполнять свою работу...а выговоры и замечания им делать бесполезно
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§ abaika95
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//почему когда сахар дорожает на 3 копейки,об этом будут кричать во всех СМИ,а то что он за три месяца подешевел на 40 тнг и сейчас в рознице всего 160тнг все молчат?//



Хехе)

Хорошие новости никому не интересны так как не вызывают бугурта в комментариях) а негативные это манна небесная для "газетчика" )
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§ КГСПС
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.11.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой смысл наказания? Цены снизятся?
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§ alex_60
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Какой смысл наказания? Цены снизятся?


работу работают.
оклад миллион тенге.
лишат премии на 5 процентов.
получат меньше.
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§ alex_60
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
чем они рулят?... бюджетной кормушкой и нуротчётами! но никак не ценами..


тут да,разные вещи.
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* Добринцофф
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6805
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.11.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
законы рынка тоже иногда странные. в центре на углу см Гоголя- Абая колбаса ливерная микоян 469 точно такая же по Карбышева в сс 360.

Ни чего странного,всё нормально ,в центре всегда всё дороже, а дороговизна компенсируется удобством,не надо тащиться на Карбышева ,Кск,или вообще на Рудненскую трассу.
Цитата:
alex_60:
а местная разумович меньшего веса 390. кстати микоян, в данном случае, по мне так даже по вкусу лучше.

Местное всегда всё дороже,оно же настоящее,наше,ни какое нибудь привозное.
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* Добринцофф
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6805
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.11.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Другое дело, что между производителем и покупателем минимум 2-3 посредника. Та же капуста с поля меньше 40 тенге стоит оптом

Где и на каком поле она стоит 40 тенге,покажите мне его и где эти сволочи спекулянты которые сейчас продают капусту по 95,когда в то же время очень известные в области к\х "Т" и "С" меньше 100 не продают?

Цитата:
Тот самый:
Не за рост цен, а за отсутствие кооперативов и овощехранилищ.

Сейчас все нормальные к\х имеют собственные современные овощехранилища,построенные кстати на льготные кредиты,вот только эффект получился обратный,какой смысл сейчас скидывать капусту по дешевке,если она прекрасно пролежит всю зиму в хранилищах ,а весной подорожает,вот и покупаем мы осенью овощи по цене февраля-марта.
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§ юля елиссева
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.11.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
углу см Гоголя- Абая колбаса ливерная микоян 469 точно такая же по Карбышева в сс 360.

в центре и аренда помещений дороже. И вообще посчитай. Проезд из центра до Карбышева, туда и назад на бусике обойдется в 160 тенге. Итого кило той колбасы выйдет уже 520 тенге. Или ты пешком из центра до Карбешева костылять будешь чтобы сэкономить на килограмме колбасы?
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* Добринцофф
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6805
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.11.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Какой смысл наказания? Цены снизятся?

Они и сам понимают ,что замы и акимы никак не могут повлиять на цены,но нужна публичная порка.
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