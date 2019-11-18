Премьер-министр Аскар Мамин поручил привлечь к ответственности заместителей министров нацэкономики, торговли и интеграции, сельского хозяйства, а также заместителей акимов нескольких областей за необоснованный рост цен на социально значимые продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Необходимо создать рабочую группу из числа заинтересованных госорганов. В течение недели выработать пакет краткосрочных и среднесрочных мер. Канцелярии премьер-министра в течение трех дней внести на мое имя представление о привлечении к дисциплинарной ответственности вице-министров сельского хозяйства, нацэкономики, торговли и интеграции, отвечающих за вопросы предупреждения роста цен на продовольственные товары. Также в Актобе, Петропавловске, Кокшетау, Таразе и Жамбылской области необходимо привлечь в установленном порядке к ответственности заместителей акимов", - поручил Мамин на заседании правительства.
По данным министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, максимальный рост цен на социально значимые товары наблюдается в Атырауской, Павлодарской и Жамбылской областях, а также в Нур-Султане. При этом подорожание отмечается во всех регионах, в основном на овощи, мясо хлеб и гречку.
"Отмечаю превышение пороговых значений более чем на 15 процентов. Наибольшее количество социально значимых товаров с превышением пороговых значений зафиксировано в Кызылорде, Шымкенте и Туркестане. Это овощи, мука, хлеб и говядина", - сообщил министр.
Отметим, что он предложил привлечь к ответственности только заместителей акимов.
"С целью принятия оперативных мер по стабилизации цен на товары в период межсезонья и сглаживания возможных спекулятивных скачков акиматы были наделены функцией регулирования цен на социально значимые товары. Однако на сегодня акиматами данная функция не используется", - добавил Султанов.
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol: