Kairat stayer Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1501

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:55 Цитата: Гога:

А к чему вообще эта**новость**??



У нас каждый имеет право, в том числе и СМИ свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. При этом в данном случае, Серому Волку и другим иностранцам из ближнего зарубежья можно-же покритиковать свои власти. Там-же запрещено это делать, может не понравится властям и.т.д. действует закон о наказании за неуважение к власти. Цензура действует, требуют удалить, в случае отказа могут заблокировать.



[Исправлено: Kairat stayer, 20.11.2019 - 09:56]