Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставрополья

На еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве Владимиров поднял тему взаимодействия власти и граждан. Он попросил продемонстрировать на экране запись, которая незадолго до этого распространилась в социальных сетях: Шишманиди грубо разговаривал на личном приеме с посетителем.

«Такое поведение — показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. К вам на прием приходят не для того, чтобы вы указывали на дверь, а для того, чтобы решить проблемы, которых очень много. Будете выгонять людей — буду выгонять вас», — сказал Владимиров. Он освободил от должности Шишманиди.

Шишманиди был назначен на пост представителя губернатора в Минераловодском городском округе, городах Пятигорске и Лермонтове в 2018 году.