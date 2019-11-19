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Coopidon
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19.11.19 21:37
Адам
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
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19.11.19 21:34
maxsaf
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19.11.19 21:31
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Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан

19 ноября 2019, 11:15 |  Общество

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу главы региона. 

Фото: Пресс-служба губернатора Ставрополья

На еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве Владимиров поднял тему взаимодействия власти и граждан. Он попросил продемонстрировать на экране запись, которая незадолго до этого распространилась в социальных сетях: Шишманиди грубо разговаривал на личном приеме с посетителем.

«Такое поведение — показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. К вам на прием приходят не для того, чтобы вы указывали на дверь, а для того, чтобы решить проблемы, которых очень много. Будете выгонять людей — буду выгонять вас», — сказал Владимиров. Он освободил от должности Шишманиди.

Шишманиди был назначен на пост представителя губернатора в Минераловодском городском округе, городах Пятигорске и Лермонтове в 2018 году.
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§ abaika95
Re: Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1763
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слили полпреда) не удобно стало а вот районного мэра в Хакасии Зайцева что-то не сливали долго даже после уголовки в связи с гибелью 12 человек при пожарах,только пока журналиста "России 24" не опрокинул) журналист обиделся сильно видно) вот и тут)
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