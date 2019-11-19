Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу главы региона.
На еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве Владимиров поднял тему взаимодействия власти и граждан. Он попросил продемонстрировать на экране запись, которая незадолго до этого распространилась в социальных сетях: Шишманиди грубо разговаривал на личном приеме с посетителем.
«Такое поведение — показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. К вам на прием приходят не для того, чтобы вы указывали на дверь, а для того, чтобы решить проблемы, которых очень много. Будете выгонять людей — буду выгонять вас», — сказал Владимиров. Он освободил от должности Шишманиди.
Шишманиди был назначен на пост представителя губернатора в Минераловодском городском округе, городах Пятигорске и Лермонтове в 2018 году.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 7
Всего: 195
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
abaika95: А что вы ему там тестирование устроили?) На общественные слушания по ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА надо идти мало мальски подготовленным. Хотя кому я это объясняю...
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: Какими Вы видите эффективные механизмы Слился - психолог Абайка... 8-) :-o :lol:
12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
Был у меня знакомец. Всенепременный участник всяческих турниров. И такой же частый их победитель. Потому что выступал он в весе пера, а поскольку спортиков в его весе практически не было, то он и...
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
yudjin: оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней... а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии... окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает. Ну,...
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95: кидайте теперь ему на киви-кошелек финансовую помощь на борьбу с режЫмом) Я подумаю ;-)