ACROS Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату... #1





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:17 Крупные казахские агрохолдинги - это могильные черви, на хрупком теле казахстанского агробизнеса, пожирающие своим НЕЭФЕКТИВНЫМ менеджментом, нескончаемые гос.субсидии.Возникшие в переходную эпоху между концом развитого социализма и началом периода первичного накопления капитала, главам агрохолдингов где то за сущие копейки а где то и БЕСПЛАТНО досталось многомиллиардное имущество бывших совхозов и колхозов, созданное непосильным трудом нескольких поколении первоцелинников.За каждым агрохолдингом стоял КТО ТО и главы агрохолдингов , практически пинком открывая любую дверь в стране, брали МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ кредиты, не особо утруждая себя их отдачей. А банки и прежнее руководство КазАгро, помня кто стоит за их спиной, стеснялись спрашивать их об отдаче долга.В связи с приходом новых людей в руководстве КазАгро и изменением политики агрокредитования в пользу средних и малых с/х предприятии, крупные агрохолдинги оказались со своей неэфективной и бездарной финансовой деятельностью в полной ж..е.Что и видно по деятельности и нынешнему состоянию одиозной "Иволги". А биение агрохолдингов в грудь по возрождению сельского соцкультбыта: это не их ЗАДАЧА, их задача: ХЛЕБ, МЯСО и МОЛОКО, Государство в 90-е годы успешно соцкультбыт развалило, пусть и государство этот соцкульбыт и восстанавливает. Для этого у государство есть и деньги и людские ресурсы и целая армия гос.служащих. Бюджет то у нас СОЦИАЛЬНЫЙ, по крайней мере они так декларируют его.