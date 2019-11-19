«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
Галина КАТКОВА
Сегодня, 19 ноября, по ходатайству гособвинителя в суде была допрошена управляющий директор по правовым вопросам Евразийского банка развития Ольга Глухова. Свидетель рассказала, как отношения между ЕАБР и крупным заемщиком осложнились до обвинений его в мошенничестве.
Глухова, отвечая на вопросы обвинения, суда и защиты, не раз упоминала о том, что Евразийский банк развития по сути своей «никак не заточен на уничтожение бизнеса». Настаивала на том, что ЕАБР предпринял достаточно усилий для урегулирования ситуации с ТОО «Иволга Холдинг» и Василием Розиновым.
- Объяснение просрочек было одно — неурожай. Поначалу мы склонны были верить обещаниям. У меня было две встречи с господином Розиновым, - сказала Глухова, - но они не принесли результатов, под которыми я понимаю предоставление графика исполнения обязательств и начало реального погашения задолженностей.
Свидетель также пояснила, что по ее мнению, на момент оформления кредита в ЕАБР компания предоставила не полную информацию о других своих займах. Когда же отношения между кредитором и заемщиком перешли в плоскость судебных исков, должник гасил свои обязательства перед коммерческими банками, игнорируя исполнение решений в пользу ЕАБР.
Отвечая на вопрос судьи Батырбека Кудабаева, Глухова сообщила, что суммарно в пользу этого банка судами в гражданском порядке с заемщика взыскано $52 млн, погашено за последние три года, причем в принудительном порядке, лишь $153 000.
Иска вашего предприятия в этом уголовном процессе нет. Вы понимаете, что если Розинов будет осужден по статье за мошенничество, вы практически ничего не получите, не вернете, - спросил члена правления Евразийского банка развития адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО.
- Зло должно быть наказано, - ответила Ольга Глухова.
Подробности этого свидетельского допроса, с аргументацией стороны защиты, с информацией, взяло ли все-таки на себя обязательства по иволговским долгам ТОО «Олжа Агро», - в ближайшем номере «НГ».
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