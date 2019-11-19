Форум
yudjin
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
abaika95: А что вы ему там тестирование устроили?) На общественные слушания по ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА надо идти мало мальски подготовленным. Хотя кому я это объясняю...
19.11.19 21:38
drakon
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: Какими Вы видите эффективные механизмы Слился - психолог Абайка... 8-) :-o :lol:
19.11.19 21:38
Coopidon
12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
Был у меня знакомец. Всенепременный участник всяческих турниров. И такой же частый их победитель. Потому что выступал он в весе пера, а поскольку спортиков в его весе практически не было, то он и...
19.11.19 21:37
Адам
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
yudjin: оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней... а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии... окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает. Ну,...
19.11.19 21:34
maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95: кидайте теперь ему на киви-кошелек финансовую помощь на борьбу с режЫмом) Я подумаю ;-)
19.11.19 21:31
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова

Галина КАТКОВА

19 ноября 2019, 18:38 |  Государство

Сегодня, 19 ноября, по ходатайству гособвинителя в суде была допрошена управляющий директор по правовым вопросам Евразийского банка развития Ольга Глухова. Свидетель рассказала, как отношения между ЕАБР и крупным заемщиком осложнились до обвинений его в мошенничестве.

Глухова, отвечая на вопросы обвинения, суда и защиты, не раз упоминала о том, что Евразийский банк развития по сути своей «никак не заточен на уничтожение бизнеса». Настаивала на том, что ЕАБР предпринял достаточно усилий для урегулирования ситуации с ТОО «Иволга Холдинг» и Василием Розиновым.

- Объяснение просрочек было одно — неурожай. Поначалу мы склонны были верить обещаниям. У меня было две встречи с господином Розиновым, - сказала Глухова, - но они не принесли результатов, под которыми я понимаю предоставление графика исполнения обязательств и начало реального погашения задолженностей.

Свидетель также пояснила, что по ее мнению, на момент оформления кредита в ЕАБР компания предоставила не полную информацию о других своих займах. Когда же отношения между кредитором и заемщиком перешли в плоскость судебных исков, должник гасил свои обязательства перед коммерческими банками, игнорируя исполнение решений в пользу ЕАБР.

Отвечая на вопрос судьи Батырбека Кудабаева, Глухова сообщила, что суммарно в пользу этого банка судами в гражданском порядке с заемщика взыскано $52 млн, погашено за последние три года, причем в принудительном порядке, лишь $153 000.

Иска вашего предприятия в этом уголовном процессе нет. Вы понимаете, что если Розинов будет осужден по статье за мошенничество, вы практически ничего не получите, не вернете, - спросил члена правления Евразийского банка развития адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО.

- Зло должно быть наказано, - ответила Ольга Глухова.

Подробности этого свидетельского допроса, с аргументацией стороны защиты, с информацией, взяло ли все-таки на себя обязательства по иволговским долгам ТОО «Олжа Агро», - в ближайшем номере «НГ».

 

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.11.19 14:56 Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
19.11.19 14:16 12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
19.11.19 14:02 Сократить занятия рекомендуют для учеников вторых смен Костаная
19.11.19 13:46 Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию
19.11.19 12:41 Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
19.11.19 12:00 «Они по-любому подкинут» - в суде прослушали телефонные разговоры по делу о сотрудниках РОВД Житикары
19.11.19 11:22 20 учителей, 5 проектов - новые подходы к преподаванию на английском языке презентовали в Костанае
19.11.19 11:15 Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан
19.11.19 10:45 "Не всем этот кредит доступен". Что не так с льготной ипотекой под 2% годовых?
19.11.19 10:22 Глава Минсельхоза прокомментировал критику Токаева

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ ACROS
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.11.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крупные казахские агрохолдинги - это могильные черви, на хрупком теле казахстанского агробизнеса, пожирающие своим НЕЭФЕКТИВНЫМ менеджментом, нескончаемые гос.субсидии.Возникшие в переходную эпоху между концом развитого социализма и началом периода первичного накопления капитала, главам агрохолдингов где то за сущие копейки а где то и БЕСПЛАТНО досталось многомиллиардное имущество бывших совхозов и колхозов, созданное непосильным трудом нескольких поколении первоцелинников.За каждым агрохолдингом стоял КТО ТО и главы агрохолдингов , практически пинком открывая любую дверь в стране, брали МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ кредиты, не особо утруждая себя их отдачей. А банки и прежнее руководство КазАгро, помня кто стоит за их спиной, стеснялись спрашивать их об отдаче долга.В связи с приходом новых людей в руководстве КазАгро и изменением политики агрокредитования в пользу средних и малых с/х предприятии, крупные агрохолдинги оказались со своей неэфективной и бездарной финансовой деятельностью в полной ж..е.Что и видно по деятельности и нынешнему состоянию одиозной "Иволги". А биение агрохолдингов в грудь по возрождению сельского соцкультбыта: это не их ЗАДАЧА, их задача: ХЛЕБ, МЯСО и МОЛОКО, Государство в 90-е годы успешно соцкультбыт развалило, пусть и государство этот соцкульбыт и восстанавливает. Для этого у государство есть и деньги и людские ресурсы и целая армия гос.служащих. Бюджет то у нас СОЦИАЛЬНЫЙ, по крайней мере они так декларируют его.
Профайл

* Coopidon
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.11.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Зло должно быть наказано, - ответила Ольга Глухова.

Чего, прямо так и сказала!?
Мне это нравитца!
Даже не злодей, а таки-зло.
Ещё есть литературные штампы в виде- вселенское зло, воплощение зла.
Зло должно быть наказано, а добро- вознаграждено.
Теперь бы знать, где-что
:-o
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 183
Пользователей: 6
Всего: 189

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх