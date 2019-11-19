abaika95 Re: Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1763

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:56 Слили полпреда) не удобно стало а вот районного мэра в Хакасии Зайцева что-то не сливали долго даже после уголовки в связи с гибелью 12 человек при пожарах,только пока журналиста "России 24" не опрокинул) журналист обиделся сильно видно) вот и тут)