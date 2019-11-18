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§ NG.kz
В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37284
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На кадрах видно, как женщина топчет ногами лежащую на кровати маленькую девочку. После этого садится на ее лицо, таким образом душа ребенка. Девочка плачет и умоляет прекратить издевательства.
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§ abaika95
Re: В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1710
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В WhatsApp и соцсетях казахстанские пользователи рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком//


Вот кто? Кто эти люди что рассылают такие материалы?


И при чем


Цитата-//Как оказалось, видео было снято в американском городе Корпус-Христи, штат Техас//


Раз даётся пояснение, значит рассылка была с припиской о том что это происходит у нас?

Этак любую дичь начнут рассылать типо "расстрелов в школах" "беспорядков" и "терактов" с припиской что это все вот через дорогу происходит, чему наши высокопроницательные граждане начнут верить а за этим последует паника, "обвал" телефонов полиции,скорой и пожарной служб,вообщем последствия нехорошие могут быть и никого за такие "шутки" не накажешь,поди накажи тролля что где-нибудь в Подмосковье сидит и "гадит"...
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§ КГСПС
Re: В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.11.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Этак любую дичь начнут рассылать

Уже давно рассылают.
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§ abaika95
Re: В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1710
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уже давно рассылают//



А потом "рукопожатная" общественность возмущается,ой да вы все пропаганды наслушались Соловьевско-Кисилевско-Хабарной, кому мы нужны??? Вот зачем кому-то понадобилась тут "лодку" раскачивать? Америка лучшая в мире страна,ну ездим мы за грантами туда ну и что? Ну учимся у них (гражданской свободе) как людей на митинги провоцировать и в комментариях людей баламутить) ну делаем иногда рассылки "фейковые" с подписью "смотрите что творится в Казахстане!!!" что такого то?) Это все так, шутки)
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