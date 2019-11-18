abaika95 Re: В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1710

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:00 Цитата-//В WhatsApp и соцсетях казахстанские пользователи рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком//





Вот кто? Кто эти люди что рассылают такие материалы?





И при чем





Цитата-//Как оказалось, видео было снято в американском городе Корпус-Христи, штат Техас//





Раз даётся пояснение, значит рассылка была с припиской о том что это происходит у нас?



Этак любую дичь начнут рассылать типо "расстрелов в школах" "беспорядков" и "терактов" с припиской что это все вот через дорогу происходит, чему наши высокопроницательные граждане начнут верить а за этим последует паника, "обвал" телефонов полиции,скорой и пожарной служб,вообщем последствия нехорошие могут быть и никого за такие "шутки" не накажешь,поди накажи тролля что где-нибудь в Подмосковье сидит и "гадит"...