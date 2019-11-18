В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком

В WhatsApp и соцсетях казахстанские пользователи рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком, сообщает Tengrinews.kz.

Кадры из видео

На кадрах видно, как женщина топчет ногами лежащую на кровати маленькую девочку. После этого садится на ее лицо, таким образом душа ребенка. Девочка плачет и умоляет прекратить издевательства.

Как оказалось, видео было снято в американском городе Корпус-Христи, штат Техас. Как пишет Metro, полиция штата разыскивает женщину, истязавшую ребенка.

Также в Казнете активно распространяется видео, на котором женщина бьет и унижает трехлетнего мальчика, дразня его едой. На протяжении двух минут она ругается и матерится на ребенка, возмущаясь, что он плачет и просит есть.

Как сообщает ИА "Кам 24", инцидент произошел весной в Камчатском крае. Мальчик жил в семье дяди, который получил опеку, когда в 2017 году родную мать лишили родительских прав. Попавшая на видео женщина - его жена. Оба взрослых постоянно били ребенка. В октябре в отношении дяди возбуждено дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию. В отношении его супруги полиция начала проверку. Малыша передали во временную семью.