В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком
Tengrinews.kz
В WhatsApp и соцсетях казахстанские пользователи рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком, сообщает Tengrinews.kz.
На кадрах видно, как женщина топчет ногами лежащую на кровати маленькую девочку. После этого садится на ее лицо, таким образом душа ребенка. Девочка плачет и умоляет прекратить издевательства.
Как оказалось, видео было снято в американском городе Корпус-Христи, штат Техас. Как пишет Metro, полиция штата разыскивает женщину, истязавшую ребенка.
Также в Казнете активно распространяется видео, на котором женщина бьет и унижает трехлетнего мальчика, дразня его едой. На протяжении двух минут она ругается и матерится на ребенка, возмущаясь, что он плачет и просит есть.
Как сообщает ИА "Кам 24", инцидент произошел весной в Камчатском крае. Мальчик жил в семье дяди, который получил опеку, когда в 2017 году родную мать лишили родительских прав. Попавшая на видео женщина - его жена. Оба взрослых постоянно били ребенка. В октябре в отношении дяди возбуждено дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию. В отношении его супруги полиция начала проверку. Малыша передали во временную семью.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 208
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol: