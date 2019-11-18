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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком

Tengrinews.kz

18 ноября 2019, 14:46 |  Происшествия

В WhatsApp и соцсетях казахстанские пользователи рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком, сообщает Tengrinews.kz.

Кадры из видео

На кадрах видно, как женщина топчет ногами лежащую на кровати маленькую девочку. После этого садится на ее лицо, таким образом душа ребенка. Девочка плачет и умоляет прекратить издевательства.

Как оказалось, видео было снято в американском городе Корпус-Христи, штат Техас. Как пишет Metro, полиция штата разыскивает женщину, истязавшую ребенка.

Также в Казнете активно распространяется видео, на котором женщина бьет и унижает трехлетнего мальчика, дразня его едой. На протяжении двух минут она ругается и матерится на ребенка, возмущаясь, что он плачет и просит есть.

Как сообщает ИА "Кам 24", инцидент произошел весной в Камчатском крае. Мальчик жил в семье дяди, который получил опеку, когда в 2017 году родную мать лишили родительских прав. Попавшая на видео женщина - его жена. Оба взрослых постоянно били ребенка. В октябре в отношении дяди возбуждено дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию. В отношении его супруги полиция начала проверку. Малыша передали во временную семью.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В WhatsApp и соцсетях казахстанские пользователи рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком//


Вот кто? Кто эти люди что рассылают такие материалы?


И при чем


Цитата-//Как оказалось, видео было снято в американском городе Корпус-Христи, штат Техас//


Раз даётся пояснение, значит рассылка была с припиской о том что это происходит у нас?

Этак любую дичь начнут рассылать типо "расстрелов в школах" "беспорядков" и "терактов" с припиской что это все вот через дорогу происходит, чему наши высокопроницательные граждане начнут верить а за этим последует паника, "обвал" телефонов полиции,скорой и пожарной служб,вообщем последствия нехорошие могут быть и никого за такие "шутки" не накажешь,поди накажи тролля что где-нибудь в Подмосковье сидит и "гадит"...
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§ КГСПС
Re: В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.11.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Этак любую дичь начнут рассылать

Уже давно рассылают.
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§ abaika95
Re: В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уже давно рассылают//



А потом "рукопожатная" общественность возмущается,ой да вы все пропаганды наслушались Соловьевско-Кисилевско-Хабарной, кому мы нужны??? Вот зачем кому-то понадобилась тут "лодку" раскачивать? Америка лучшая в мире страна,ну ездим мы за грантами туда ну и что? Ну учимся у них (гражданской свободе) как людей на митинги провоцировать и в комментариях людей баламутить) ну делаем иногда рассылки "фейковые" с подписью "смотрите что творится в Казахстане!!!" что такого то?) Это все так, шутки)
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§ Козлов я
Re: В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.11.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Америка лучшая в мире страна
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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