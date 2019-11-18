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≡ Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37284
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр поручил привлечь к ответственности заместителей министров нацэкономики, торговли и интеграции, сельского хозяйства, а также заместителей акимов нескольких областей за необоснованный рост цен на социально значимые продукты.
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§ alex_60
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
alex_60


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Сообщений: 6022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
непонятно всегда, почему заместителей наказывают.
ну понятно, каждый заместитель отвечает за определенную тему.
но рулят то не заместители, а министры и акимы.
а тут как бы они не причем.
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§ yudjin
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
yudjin


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Сообщений: 6219
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.11.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но рулят то не заместители, а министры и акимы.

чем они рулят?... бюджетной кормушкой и нуротчётами!
но никак не ценами... поэтому всё это показушное рвение, всего лишь показушное рвение, но не мера снижения цены на продукты... Благодарите мудрую тридцатилетнюю политику по похериванию всего сельского хозяйства, благодаря которой деревни и аулы на грани выживания, ни одного крупного животноводческого агрокомплекса в стране нет, который бы кормил свой народ, ни говоря уже о поставках за рубеж.

А торгаши - это торгаши, они плевать хотели на эти рабочие группы, мониторинги и угрозы.
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§ alex_60
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
alex_60


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Сообщений: 6022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот мысль такая.
задрать цены на сигареты до космоса-бросят курить.
на алкоголь- бросят пить.
на еду-........
все похудеют,
но вот дети как , с ними то так нельзя,
вот тут вопрос.
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§ Добринцофф
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Добринцофф


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Сообщений: 6805
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.11.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А торгаши - это торгаши, они плевать хотели на эти рабочие группы, мониторинги и угрозы.

Торгаши живут по законам рынка,а вот рынку действительно на указы наплевать.
Кстати вы не знаете почему когда сахар дорожает на 3 копейки,об этом будут кричать во всех СМИ,а то что он за три месяца подешевел на 40 тнг и сейчас в рознице всего 160тнг все молчат?
Кстати замы акимов могли бы приписать эту заслугу себе,хоть какой то плюсик.
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§ alex_60
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
alex_60


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Сообщений: 6022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
по законам рынка


законы рынка тоже иногда странные.
в центре на углу см Гоголя- Абая колбаса ливерная микоян 469
точно такая же по Карбышева в сс 360.
а местная разумович меньшего веса 390.
кстати микоян, в данном случае, по мне так даже по вкусу лучше.
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§ Тот самый
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
Тот самый


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Сообщений: 240
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лето было жаркое, почти без дождей. Логично предположить, что фермеры тратили на полив больше ГСМ и урожай меньше.

Другое дело, что между производителем и покупателем минимум 2-3 посредника. Та же капуста с поля меньше 40 тенге стоит оптом, а в урожайный годы и по 15 бывает, но её еще привезти нужно, где-то хранить ползимы, продавать. А с этим у нас большие проблемы, нет кооперативов закупающих овощи с полей (по типу зерновых). Запаса нет - вот цены и скачут. И вот за это можно наказывать министров. Не за рост цен, а за отсутствие кооперативов и овощехранилищ.
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§ Матвей Запупыркин
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
Матвей Запупыркин


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Сообщений: 152
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 18.11.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то слабенько их наказывают :-x просто увольнять, без права восстановления..ТОЛЬКО ТОГДА они буду выполнять свою работу...а выговоры и замечания им делать бесполезно
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§ abaika95
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
abaika95


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Сообщений: 1710
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//почему когда сахар дорожает на 3 копейки,об этом будут кричать во всех СМИ,а то что он за три месяца подешевел на 40 тнг и сейчас в рознице всего 160тнг все молчат?//



Хехе)

Хорошие новости никому не интересны так как не вызывают бугурта в комментариях) а негативные это манна небесная для "газетчика" )
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§ КГСПС
Re: Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания...
КГСПС


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Сообщений: 927
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.11.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой смысл наказания? Цены снизятся?
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§ alex_60
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Какой смысл наказания? Цены снизятся?


работу работают.
оклад миллион тенге.
лишат премии на 5 процентов.
получат меньше.
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§ alex_60
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
чем они рулят?... бюджетной кормушкой и нуротчётами! но никак не ценами..


тут да,разные вещи.
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§ Добринцофф
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Добринцофф


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Сообщений: 6805
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.11.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
законы рынка тоже иногда странные. в центре на углу см Гоголя- Абая колбаса ливерная микоян 469 точно такая же по Карбышева в сс 360.

Ни чего странного,всё нормально ,в центре всегда всё дороже, а дороговизна компенсируется удобством,не надо тащиться на Карбышева ,Кск,или вообще на Рудненскую трассу.
Цитата:
alex_60:
а местная разумович меньшего веса 390. кстати микоян, в данном случае, по мне так даже по вкусу лучше.

Местное всегда всё дороже,оно же настоящее,наше,ни какое нибудь привозное.
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§ Добринцофф
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Добринцофф


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Сообщений: 6805
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.11.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Другое дело, что между производителем и покупателем минимум 2-3 посредника. Та же капуста с поля меньше 40 тенге стоит оптом

Где и на каком поле она стоит 40 тенге,покажите мне его и где эти сволочи спекулянты которые сейчас продают капусту по 95,когда в то же время очень известные в области к\х "Т" и "С" меньше 100 не продают?

Цитата:
Тот самый:
Не за рост цен, а за отсутствие кооперативов и овощехранилищ.

Сейчас все нормальные к\х имеют собственные современные овощехранилища,построенные кстати на льготные кредиты,вот только эффект получился обратный,какой смысл сейчас скидывать капусту по дешевке,если она прекрасно пролежит всю зиму в хранилищах ,а весной подорожает,вот и покупаем мы осенью овощи по цене февраля-марта.
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§ юля елиссева
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.11.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
углу см Гоголя- Абая колбаса ливерная микоян 469 точно такая же по Карбышева в сс 360.

в центре и аренда помещений дороже. И вообще посчитай. Проезд из центра до Карбышева, туда и назад на бусике обойдется в 160 тенге. Итого кило той колбасы выйдет уже 520 тенге. Или ты пешком из центра до Карбешева костылять будешь чтобы сэкономить на килограмме колбасы?
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