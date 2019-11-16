alex_60 Re: Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети... #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6000

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:31 два года назад было, но все сошло с рук.

//Как заявила в суде адвокат Мусралиева Ляззат ЖАНСЕИТОВА, в действиях Гаязова усматриваются признаки уголовного правонарушения - превышения служебных полномочий. - В суде свидетель Гаязов подтвердил, что давал задание Дуспулову и Оякпаю (начальнику МПС УВД Рудного- "НГ") найти "южанина", то есть Мусралиева, - пояснила она. - Это подтверждают стенограммы телефонных разговоров. Гаязов даже сказал, чтобы они ехали в Шымкент и доставили Мусралиева лично на совещание в акимат. В суде аким Рудного это подтвердил, пояснив, что погорячился. Также от Гаязова Мусралиеву поступало предложение отдохнуть в апартаментах люкс. Также он пригласил его к себе домой. Гаязов в суде этого не отрицал, сказав, что просто проявил гостеприимство. Я считаю, что дисциплинарного взыскания недостаточного - аким Рудного превысил свои полномочия и способствовал в получении взятки, так как мой подсудимый заявил,что взятка была получена путем требования со стороны Гаязова.//



https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29195