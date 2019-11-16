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§ NG.kz
Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети меньше суток
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.11.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пост с призывом к акиму Рудного Бахытжану Гаязову подать в отставку с должности, которую он занимает последние 8 лет, был размещен в паблике "Типичный Рудный" в социальной сети "ВКонтакте" утром 15 ноября.
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§ alex_60
Re: Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
два года назад было, но все сошло с рук.
//Как заявила в суде адвокат Мусралиева Ляззат ЖАНСЕИТОВА, в действиях Гаязова усматриваются признаки уголовного правонарушения - превышения служебных полномочий. - В суде свидетель Гаязов подтвердил, что давал задание Дуспулову и Оякпаю (начальнику МПС УВД Рудного- "НГ") найти "южанина", то есть Мусралиева, - пояснила она. - Это подтверждают стенограммы телефонных разговоров. Гаязов даже сказал, чтобы они ехали в Шымкент и доставили Мусралиева лично на совещание в акимат. В суде аким Рудного это подтвердил, пояснив, что погорячился. Также от Гаязова Мусралиеву поступало предложение отдохнуть в апартаментах люкс. Также он пригласил его к себе домой. Гаязов в суде этого не отрицал, сказав, что просто проявил гостеприимство. Я считаю, что дисциплинарного взыскания недостаточного - аким Рудного превысил свои полномочия и способствовал в получении взятки, так как мой подсудимый заявил,что взятка была получена путем требования со стороны Гаязова.//

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29195
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* Сталкер
Re: Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 18.11.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
когда кривое отключенное китайское колесо наехало.

"Китайский нож в спину казахстанских коррупционеров" :lol:
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