Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети меньше суток

Пост с призывом к акиму Рудного Бахытжану Гаязову подать в отставку с должности, которую он занимает последние 8 лет, был размещен в паблике "Типичный Рудный" в социальной сети "ВКонтакте" утром 15 ноября.

Авторы предложили жителям Рудного и Костаная провести флешмоб: разместить на своих аккаунтах в социальных сетях посты с хештегами #давайдосвиданияи #Утратилдовериерудничан и портретом рудненского градоначальника.

- Если мы вспомним, то за последние года было достаточно "мутных" историй в городе, - перечисляли авторы поста. - Это и посадка первого заместителя Дуспулова. Непонятная ситуация - как без разрешения какие-то подрядчики сняли несколько километров асфальта по ул. Лениена и ул. Качарской. Коллектор, который из-за "левых" движений не был сдан вовремя и подорожал на 200 000 000 тенге. Этот позор на всю страну с "колесом обозрения"! Сидит руководитель рудненского отдела строительства Тлеулов. Задержали юриста компании ТОО "АлатауГорСтрой". В городе нет хозяйственника. И этот дорожный коллапс в эти дни от первого снега это показал. А всё потому что он, господин Гаязов, обычный командированный чиновник. Он в городе не живёт. И жить здесь не будет. Рудный для него это "поляна которую он стригёт". Когда это должно прекратиться? Это мнение жителей города. Честно, надоел!

За 7 часов пост набрал более 1 300 просмотров. В комментариях рудничане тоже активно критиковали работу Гаязова. Пост перепостил Instagram-паблик rudny_0nline. Об этом флешмобе написали республиканские СМИ: baigenews.kz, ianews.kz, 31 канал.

Но уже к концу дня пост удалили из соцсетей. Вместо него появились ссылки на петицию в поддержку Гаязова.

- Якобы "Жители города Рудный" решили очернить репутацию акима, тем самым подвергнув критике его трудовую деятельность, - написано в петиции. - Таким образом они уверяют людей в том, что Бахытжан Темирович не исполняет свои должностные обязанности, также "господин Гаязов, обычный командировочный чиновник и вовсе не следит за порядком в городе". Если посмотреть с другой точки зрения, то жители города не берут во внимание то, что господин Гаязов сделал многое для Рудного и не только. Благодаря ему город преобразился в лучшую сторону, отремонтировались фасады жилых домов, наведены чистота и порядок на улицах города, что немаловажно для жителей Рудного. Мы создали петицию для того, чтобы люди не забывали о достойных поступках Бахытжана Темировича, призываем не создавать фейковые посты, порочащие его честь и достоинство. Пусть люди думают и говорят что угодно, но аким города Рудного недостоин того, чтобы его очерняли. Мы за справедливость!

К вечеру петиция набрала 106 подписей, но к обеду эта цифра уменьшилась до 96.

Последние дни в рудненских пабликах активно размещаются видеородики с критикой работы коммунальных служб по очистке улиц и дорог от снега. В этих же пабликах активноо комментировали видеозапись руднечанина, который предложил, как он считает, радикальный способ борьбы со снегом.

- Дорогие чиновники! Какого фига вы не чистите дороги? Час ехал по ул. 50 лет Октября на работу на джипе, чуть колёса не отвалились, - рассказал рудничанин. - Предлагаю всех чиновников нашего акимата вывести на улицу и почистить снег. А самого главного посадить на самый большой трактор, не заправить его, а остальные пусть толкают.

Идею флешмоба поддержало ОО "Центр защиты прав потребителей города Рудного". Эта организация в мае подала иск на рудненский акимат, после которого эксплуатацию колеса обозрения остановили. В своём сообществе в социальной сети "Одноклассники" ЦЗПП разместил скриншоты удалённых постов и предлагают рудничанам принять участие в анонимном опросе на тему: "Пора ли акиму ГАЯЗОВУ покинуть город Рудный или перебраться в иное место?".

"НГ" 15 ноября направила официальный запрос акиму Рудного Бахытжану Гаязову с просьбой прокомментировать ситуацию с требованием его отствки.

У рудничан тоже скоро появится поговорить с акимом Рудного о наболевших вопросах - 21 ноября пройдёт единый национальный день приёма граждан. Записаться на прием к акиму Рудного можно по телефону:4-58-09 (доб.121), а также в кабинете 108 городского акимата.



