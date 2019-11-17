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≡ Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.11.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подопечные Михала Билека уже в первом тайме сделали весовую заявку на победу, забив в ворота соперника три безответных мяча. Начало на шестой минуте положил Бахтиер Зайнутдинов, который головой в падений замкнул передачу от Яна Вороговского.
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§ Coopidon
Re: Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 17.11.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстан обыграл худшую сборную мира  

Хотя бы узнать автора, кто признал худшую сборную-худшей, чтоб спросить- выиграть у худшей сборной- это как характеризует сборную Казахстана, всмысле положительно, или как?
:-o
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§ Гога
Re: Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1701
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
кто признал худшую сборную

----Смотрите рейтинг ФИФА --208 Британские Виргинские острова , 209 Сан-Марино , 209 Ангилья
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§ Гога
Re: Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1701
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
115 КНДР , 116 Таджикистан , 117 Сьерра-Леоне , 117 Зимбабве , 119 Намибия , 120 Ангола , 121 Казахстан , 121 Новая Зеландия .
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