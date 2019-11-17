Форум
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: вам же можно и из сарая - удетать... Да, как давно ты, да не был на Родине. Аэропорт в Гамбурге по сравнению с нашим, точно сарай.
17.11.19 19:24
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Срочно надо здание аэропорта делать достойное. Для россиян. Правильно, Алекс, вам же можно и из сарая - удетать... :lol: :oops: :-P
17.11.19 19:11
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Остров Хайнань в Китае. Чудное место. Семь часов лету из Астаны. Скат летает.
17.11.19 19:05
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Скат и наши турагенства. Можно поздравить. Россия отложила до 2020 решение по полетам. В Египет на курорты. Срочно надо здание аэропорта делать достойное. Для россиян.
17.11.19 18:59
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Вопрос Добринцову. Что там на базарах говорят По поводу патентов для торговли. Что то думаю опять продлят. Насчёт патентов я не в теме,у меня упрощёнка. На ОРТ прошла серия облав от...
17.11.19 18:54
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020

Vesti.kz

17 ноября 2019, 09:35 |  Спорт
Сборная Казахстана по футболу нанесла поражение Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
 
Фото с сайта КФФ
 
Встреча команд прошла в Сан-Марино и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
 
Подопечные Михала Билека уже в первом тайме сделали весовую заявку на победу, забив в ворота соперника три безответных мяча. Начало на шестой минуте положил Бахтиер Зайнутдинов, который головой в падений замкнул передачу от Яна Вороговского.

На 22-й минуте Гафуржан Суюмбаев удвоил преимущество команды, а спустя четыре минуты Алексей Щеткин довел счет до крупного.

На 76-й минуте хозяева один мяч отыграли - отличился Филиппо Берарди, ставший автором первого гола своей команды в отборочной кампании. Однако на большее у Сан-Марино не хватило времени.

Благодаря этой победе, ставшей третьей в отборочнм туре, Казахстан набрал десять очков и догнал идущий четвертым Кипр, который ранее уступил Шотландии (1:2).
 
В заключительном туре подопечные Билека сыграют 19 ноября на выезде против Шотландии, которая с 12 очками занимает третье место в группе.
 
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек остался недоволен проведенным вторым таймом в матче против Сан-Марино. 
 
- В первую очередь, хочется отметить значимость этой победы, - сказал Билек. - Погода внесла свои коррективы в игру обеих команд. Понравилось, как мы сыграли в первом тайме. Смогли забить быстрые и, что немаловажно, красивые голы. Во втором тайме был определенный спад, в результате чего команда не забила и пропустила гол в свои ворота.

- Что вы сказали футболистам в перерыве?

- Сказал им, что нужно играть так же, как и в первом тайме - активно, контролировать мяч и по возможности бить по воротам. В концовке второго тайма немного подсели, однако замечу, что главная цель - три очка, была достигнута. Некоторые команды испытывали здесь большие проблемы. Та же Шотландия забила второй гол лишь в конце матча. Поэтому нельзя сказать, что Сан-Марино - слабый соперник.

- В целом насколько мы понимаем, вы довольны игрой своей команды?

- Первой половиной - да, но во втором тайме мы не всегда играли как одна команда. Было мало движения, случались потери мяча.

- В первом тайме вы заменили Вороговского, выпустив на поле Мирошниченко. Что с Яном и как оцените игру Дмитрия?

- Пока сложно сказать, что с Вороговским. Скорее всего, потянул заднюю мышцу. Проведем обследование, после чего станет известен диагноз. Что касается Мирошниченко, то в игру он вошел хорошо. Старался показать себя, удачно подключался к атакам. Есть проблемы со здоровьем и у Жукова. На ближайшей тренировке увидим состояние ребят.

- Какой будет план на ближайший матч против Шотландии?

- В последнем матче мы будем играть за третье место в таблице. Думаю, там будет хорошая атмосфера на стадионе. Следующий матч уже через два-три дня, нужно подготовиться, чтобы играть как команда и постараться набрать очки.

- Можете перед последней игрой подвести общий итог выступления в квалификации?

- Пока не могу говорить об этом. Скажу через два дня, после последнего матча.

 
 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.11.19 16:32 "Горняк" дважды сыграл дома с одним из лидеров чемпионата РК по хоккею
17.11.19 11:53 Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
17.11.19 09:27 У кого будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
16.11.19 20:28 Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети меньше суток
16.11.19 17:32 Была угроза возгорания детского центра - ДЧС о пожаре по ул.Арыстанбекова
16.11.19 13:17 Выставка «Созвездие юных талантов» открылась в Костанайской картинной галерее
16.11.19 12:27 Как правильно пользоваться службой iKomek-109 - инструкция к применению для костанайцев
16.11.19 10:41 Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
16.11.19 09:08 Сайт Ratel.kz возобновил свою работу после полутора лет блокировки
16.11.19 08:07 Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 1
Всего: 102

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх