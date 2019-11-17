Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу нанесла поражение Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz

Фото с сайта КФФ

Встреча команд прошла в Сан-Марино и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Подопечные Михала Билека уже в первом тайме сделали весовую заявку на победу, забив в ворота соперника три безответных мяча. Начало на шестой минуте положил Бахтиер Зайнутдинов, который головой в падений замкнул передачу от Яна Вороговского.



На 22-й минуте Гафуржан Суюмбаев удвоил преимущество команды, а спустя четыре минуты Алексей Щеткин довел счет до крупного.



На 76-й минуте хозяева один мяч отыграли - отличился Филиппо Берарди, ставший автором первого гола своей команды в отборочной кампании. Однако на большее у Сан-Марино не хватило времени.



Благодаря этой победе, ставшей третьей в отборочнм туре, Казахстан набрал десять очков и догнал идущий четвертым Кипр, который ранее уступил Шотландии (1:2).

На 22-й минуте Гафуржан Суюмбаев удвоил преимущество команды, а спустя четыре минуты Алексей Щеткин довел счет до крупного.На 76-й минуте хозяева один мяч отыграли - отличился Филиппо Берарди, ставший автором первого гола своей команды в отборочной кампании. Однако на большее у Сан-Марино не хватило времени.Благодаря этой победе, ставшей третьей в отборочнм туре, Казахстан набрал десять очков и догнал идущий четвертым Кипр, который ранее уступил Шотландии (1:2).

В заключительном туре подопечные Билека сыграют 19 ноября на выезде против Шотландии, которая с 12 очками занимает третье место в группе.

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек остался недоволен проведенным вторым таймом в матче против Сан-Марино.

- В первую очередь, хочется отметить значимость этой победы, - сказал Билек. - Погода внесла свои коррективы в игру обеих команд. Понравилось, как мы сыграли в первом тайме. Смогли забить быстрые и, что немаловажно, красивые голы. Во втором тайме был определенный спад, в результате чего команда не забила и пропустила гол в свои ворота.