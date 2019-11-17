Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020
Vesti.kz
На 22-й минуте Гафуржан Суюмбаев удвоил преимущество команды, а спустя четыре минуты Алексей Щеткин довел счет до крупного.
На 76-й минуте хозяева один мяч отыграли - отличился Филиппо Берарди, ставший автором первого гола своей команды в отборочной кампании. Однако на большее у Сан-Марино не хватило времени.
Благодаря этой победе, ставшей третьей в отборочнм туре, Казахстан набрал десять очков и догнал идущий четвертым Кипр, который ранее уступил Шотландии (1:2).
- Что вы сказали футболистам в перерыве?
- Сказал им, что нужно играть так же, как и в первом тайме - активно, контролировать мяч и по возможности бить по воротам. В концовке второго тайма немного подсели, однако замечу, что главная цель - три очка, была достигнута. Некоторые команды испытывали здесь большие проблемы. Та же Шотландия забила второй гол лишь в конце матча. Поэтому нельзя сказать, что Сан-Марино - слабый соперник.
- В целом насколько мы понимаем, вы довольны игрой своей команды?
- Первой половиной - да, но во втором тайме мы не всегда играли как одна команда. Было мало движения, случались потери мяча.
- В первом тайме вы заменили Вороговского, выпустив на поле Мирошниченко. Что с Яном и как оцените игру Дмитрия?
- Пока сложно сказать, что с Вороговским. Скорее всего, потянул заднюю мышцу. Проведем обследование, после чего станет известен диагноз. Что касается Мирошниченко, то в игру он вошел хорошо. Старался показать себя, удачно подключался к атакам. Есть проблемы со здоровьем и у Жукова. На ближайшей тренировке увидим состояние ребят.
- Какой будет план на ближайший матч против Шотландии?
- В последнем матче мы будем играть за третье место в таблице. Думаю, там будет хорошая атмосфера на стадионе. Следующий матч уже через два-три дня, нужно подготовиться, чтобы играть как команда и постараться набрать очки.
- Можете перед последней игрой подвести общий итог выступления в квалификации?
- Пока не могу говорить об этом. Скажу через два дня, после последнего матча.
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