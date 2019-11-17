/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Из минуса в плюс и обратно - о погоде в Костанайской области в ближайшие дни		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Из минуса в плюс и обратно - о погоде в Костанайской области в ближайшие дни
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.11.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня на территории Костанайской области существенных осадков не ожидается. В субботу, 16 ноября, ночью и утром возможен снег, в течение дня туман, слабый гололед, низовая метель.
Читать новость

§ Coopidon
Re: Из минуса в плюс и обратно - о погоде в Костанайской области...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 17.11.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше поздно, чем никогда. Изучая свою любимую рубрику, узнал прогноз на прошедшие дни... 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 1
Всего: 92

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх