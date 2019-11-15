Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Из минуса в плюс и обратно - о погоде в Костанайской области в ближайшие дни

Тимур ГАФУРОВ

15 ноября 2019, 16:27 |  Общество

По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня на территории Костанайской области существенных осадков не ожидается. В субботу, 16 ноября, ночью и утром возможен снег, в течение дня туман, слабый гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Температура воздуха по области ночью минус 6-11 градусов, местами до 16 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов, местами до 6 градусов ниже нуля. В Костанае минус 9-11 градусов ночью и -1...-3 градуса днем, ветер 9-14 м/с.

- 17-го и 18 ноября, ветер западный с переходом на северо-западный скоростью 1-14, местами 15-20 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - В воскресенье местами возможен снег, туман, метель, в понедельник без осадков.

Температура воздуха по области 17 ноября ночью 11-16, местами 8 градусов ниже нуля, днем от -2 до +3 градусов, местами минус 5 градусов. В Костанае ночью минус 6-8 градусов, днем от нуля до минус 2 градусов.

18 ноября ночью и днем по области минус 5-10, местами -2 градуса, в Костанае ночью минус 5-7, днем от нуля до минус 2 градусов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.11.19 19:24 Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
15.11.19 16:04 Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
15.11.19 14:37 Загруженность пассажирами автобусов на маршруте № 18 "А" в п. Дружба в Костанае проверила специальная комиссия
15.11.19 14:10 "Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ
15.11.19 13:28 Акция бесплатной юридической помощи "Народный юрист" второй раз пройдет в Казахстане
15.11.19 12:50 На процессе по делу Василия Розинова бывший директор элеватора признался в даче ложных показаний
15.11.19 11:12 Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди
15.11.19 11:01 «В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
14.11.19 20:03 "Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд
14.11.19 18:34 Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 4
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх