Из минуса в плюс и обратно - о погоде в Костанайской области в ближайшие дни

По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня на территории Костанайской области существенных осадков не ожидается. В субботу, 16 ноября, ночью и утром возможен снег, в течение дня туман, слабый гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Температура воздуха по области ночью минус 6-11 градусов, местами до 16 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов, местами до 6 градусов ниже нуля. В Костанае минус 9-11 градусов ночью и -1...-3 градуса днем, ветер 9-14 м/с.

- 17-го и 18 ноября, ветер западный с переходом на северо-западный скоростью 1-14, местами 15-20 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - В воскресенье местами возможен снег, туман, метель, в понедельник без осадков.

Температура воздуха по области 17 ноября ночью 11-16, местами 8 градусов ниже нуля, днем от -2 до +3 градусов, местами минус 5 градусов. В Костанае ночью минус 6-8 градусов, днем от нуля до минус 2 градусов.

18 ноября ночью и днем по области минус 5-10, местами -2 градуса, в Костанае ночью минус 5-7, днем от нуля до минус 2 градусов.