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≡ "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37259
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Судить о каждом из нас будут по деловым, нравственным качествам, а не по нарядам, позе или словесной шелухе, - сказал секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО. - Орал Байгонысович оставил очень глубокий след.
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§ abaika95
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда инфа Алекс?) Ленинский путь? Со слов кого написано? Самого Чекмарева?)
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§ alex_60
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
alex_60


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Сообщений: 5914
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Самого Чекмарева?


материал о Василии Михайловиче из журнала «Сельское хозяйство Казахстана» за 1977 год. Статья писателя В. Смирнова «Этих дней не смолкнет слава», была на портале Армана Козыбаева Костанай и костанайцы , сейчас в кеше только похоже.
в дополнение.

//До 1958 года не ведали кустанайцы о том, что их первый председатель ревкома, чрезвычайный комиссар Ленина, жив и здоров на находится на Чукотке. — Мы сразу, как только узнали об этом, дали туда телеграмму, — рассказывал потом секретарь обкома партии Володар Яковлевич Клейнгольд, — пригласили Чекмарева к себе. Ведь он – наша живая история. Сразу же квартиру выделили. Сперва в Кустанае, затем в Рудном – ближе к рабочей молодежи. Так он пожелал.//
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§ Маркс
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Маркс


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Сообщений: 580
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.11.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не спорю коммунизм нёс в себе идею христианской морали но при чем тут советский союз?

Ну а как же моральный кодекс строителя коммунизма или это было не в СССР?
Цитата:
abaika95:
Союз был типичной капиталистической империей со своей повальной коррупцией и колониальными замашками в Африке,южной Америке

Вы путаете колониальные замашки с братской помощью, причем именно настоящей братской помощью, а не декларируемой. Отличия можете изучать самостоятельно до полного просветления.
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