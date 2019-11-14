"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае

Общественные слушания провели сегодня, 14 ноября, в городском акимате. Обсуждали предложение о переименовании ул. Чекмарёва в ул. Орала Мухамеджанова. По словам организаторов, места в малом зале для совещаний начали занимать уже за час до начала слушаний, поэтому к 10:00 свободных кресел почти не осталось.

Первым по протоколу выступил ветеран государственной службы Александр СЕРЕДЕНКО.

- Уважаемые депутаты городского маслихата, уважаемые костанайцы! Мы сегодня находимся в этом зале, для того, чтобы восполнить память нашего земляка, соотечественника, который родился в Костанае, - заявил Середенко. - Он всю свою сознательную жизнь провёл среди нас. Много лет Орал Мухамеджанов работал в республиканском мажилисе, правительстве и администрации нашего первого президента. Эти данные говорят о том, что он сделал большое дело не только для нас, но и для всего государства. Рано он ушёл из жизни, но в те моменты, когда он был среди нас, он всегда давал хорошие советы, он рекомендовал много полезных начинаний, чтобы наша область была одной из ведущих областей в Казахстане. Такому человеку необходимо воздать должное.

Член Союза писателей РК Акылбек ШАЯХМЕТ зачитал рабочую биографию Орала Мухамеджанова и выразил мнение, что революционер Василий Чекмарев не имеет исторического веса для Костанайской области.

Директор Высшего экономического колледжа Алтынбек БАЙГАБЕЛОВ тоже выступил за переименование и пообещал, что колледж возьмет шефство над улицей с новым названием: ухаживать за проживающими здесь пенсионерами, озеленять и благоустраивать улицу. Он отметил, что Орал Мухамеджанов - выпускник колледжа, в его честь в учебном заведении учреждён грант. Байгабелов также предоставил ролик, который, по его словам, отражает мнения студентов колледжа, выступающих за переименования. Правда, в ролике выступили только два студента, которые учатся на гранте Мухамеджанова. И рассказывали они только о пользе гранта, но к переименованию не призывали.

- Судить о каждом из нас будут по деловым, нравственным качествам, а не по нарядам, позе или словесной шелухе, - сказал секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО. - Орал Байгонысович оставил очень глубокий след. Вместе с Елбасы он стоял у истоков независимого Казахстана и исключительно много сделал для становления казахстанского парламентаризма. Это наш земляк, который стал третьим лицом государства. С Оралом я знаком более 40 лет, вместе начинали работать в комсомоле, потом наши пути разошлись, судьба нас свела у стен Парламента Казахстана. У драматурга Вампилова есть замечательное выражение: "Говорите правду и вы будете оригинальны!". Орал Мухамеджанов не боялся говорить правду. Мне особенно импонировало, что при личных встречах Орал, как глубокий знаток истории, весьма откровенно анализируя исторические процессы, давал им свою выверенную оценку, не всегда совпадающую с общепринятой точкой зрения.

Вишниченко ещё долго рассказывал о качествах личности Мухамеджанова, по поводу первого председателя Кустанайского ревкома сказал: "Именем Чекмарева названы улицы в Рудном и Костанае, а такой чести не был удостоен даже Нурсултан Назарбаев".

Почти все выступающие из зала тоже поддержали инициативу о переименовании.

Пенсионерка, член КНПК Костаная Зинаида МАСЛЕНКОВА была единственной на слушаниях, кто открыто выступил против переименования ул. Чекмарева. Она пришла за 10 минут до начала слушаний и организаторы сначала не хотели её пускать, объясняя это тем, что в зале нет свободных мест. В итоге в зал принесли дополнительные стулья и Масленкова смогла выступить:

- Орал Мухамеджанов - положительный человек, как мы сегодня узнали. И, может быть, в такой широкой рекламе и не нуждается, мы все его знаем. Но ведь не обязательно переименовать и зачеркнуть подвиг балтийских моряков, чтобы увековечить имя Мухамеджанова. Ведь сколько новых улиц, сколько улиц, названных никчемно: Кирпичная, Зелёная, может, скоро Голубая будет... Кто-то ведь такие названия присваивал - безголовый или слишком умный. Ведь сколько мы денег вкладываем в переименование этих улиц. Назарбаев и Токаев говорят, что деньги нужно направлять хозяйственно, целенаправленно, экономить, чтобы бороться с нищетой. А мы что делаем? Переименовываем одну за другой улицы. Мы не против были переименования улицы Гагарина в проспект Назарбаева - мы его избирали, как же иначе? Но ведь нельзя развивать культ личности первого президента, нужно любить и уважать его разумно. Наделаем мы улицы соратников президента, но неужели вы думаете, что потомки не будут их переименовывать, чтобы продвинуть свои имена?! Я дважды встречалась с Чекмаревым лично, если бы сегодня мужчины ему подражали, то, может быть, красный флаг развивался наряду с голубым. Мы не против, чтобы в Костанае увековечили имя Мухамеджанова, но против переименования улицы, названной в честь исторически значимой для города личности.

Зинаида Масленкова также выступила с предложением назвать именем Мухамеджанова любую новую улицу Костаная, отметив, что "он этого заслуживает".

Как сообщил главный архитектор Костаная Андрей ФИНК, общая продолжительность ул. Чекмарева - 2576 м.

Технические вопросы процедуры переименования улицы Чекмарева обозначил руководитель отдела ЖКХ Костаная Алексей ТАРАСОВ:

- На ул. Чекмарева расположены 29 домов. Стоимость одной таблички - порядка 7 800 тенге. Также потребуется установить 6 новых дорожных знаков индивидуального проектирования с новым названием улицы. Получается не больше 335 000 тенге. Дома, которые расположены в границах между пр. Назарбаева до ул. Достык, имеют обозначение "Северо-Западный микрорайон". Поэтому их переименование не затронет.

Последней слово предоставили предпринимателю Багиле ТАТИЕВОЙ, жительнице дома по ул. Чекмарева.

- Я согласна, что нужно назвать одну из улиц именем Мухамеджанова, - сказала она. - Но я считаю, что в наше время было бы логично назвать именем Кунаева, при котором Назарбаев начинал свою карьеру. Позвольте, пожалуйста, нам, жителям ул. Чекмарева, решить, как должна называться наша улица. Если большинство голосов будет за Мухамеджанова, то я не буду противиться. Нас на слушаниях всего 4 человека, кто реально живёт по Чекмарева. Один за переименование, другие против.

Татиева также спросила, придётся ли жителям улицы менять документы после ее переименования. Чиновники ответили, что все данные будут обновлены автоматически в электронной системе, ничего менять людям и платить за это не нужно.

В итоге депутаты маслихата Костаная единогласно проголосовали за переименование ул. Чекмарева. Теперь это решение должна одобрить Республиканская ономастическая комиссия.

Фото Ксении РЕБИК