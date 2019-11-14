/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Судить о каждом из нас будут по деловым, нравственным качествам, а не по нарядам, позе или словесной шелухе, - сказал секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО. - Орал Байгонысович оставил очень глубокий след.
Читать новость

§ alex_60
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5905
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а за ономастами , за теми кто продвигает решение,
НБ по противодействию коррупции
наблюдает?
пробить улицу не так то просто наверное.

[Исправлено: alex_60, 15.11.2019 - 11:48]
Профайл

* Маркс
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 577
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.11.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вам то Маркс как не знать что переименование чего либо это такой политический акт,вот мол мы тоже сила!) как в далеких 20-ых когда Екатеринбург надо было переименовывать в честь соратника руководителя советского государства-Свердловск)

Нет, когда меняется строй, полностью меняются жизнь и все ориентиры, тогда понятно стремление общества в едином порыве начать строить все заново и переименовывать города в честь великих кормчих, ведущих народ к светлому будущему. К тому же не надо забывать, что социалистическая надстройка базируется не на инстинктах, как капитализм, а на идеологии, моральном кодексе, которые гораздо выше капиталистического примативизма по своей сути. Поэтому любые вопросы, укрепляющие надстройку перед социализмом стоят гораздо острее.

У нас же все переименования воспринимаются либо как проверка лояльности населения к руководству, либо как обычная показуха. Ну не верится, чтобы здравомыслящий человек, вдруг проснувшись утром, решил переименовать улицу просто из-за того, что встал с не с той ноги. За этими действиями не прослеживается идеология, нет коммерческой составляющей, не видно политических мотивов. А без этих причин, переименования напоминают бессмысленное мазохистское стремление к созданию трудностей и дальнейшие безуспешные попытки по их преодолению.
Профайл

§ abaika95
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много громких фраз Маркс как на выступлении на партсобрании "великие кормчие", "единый порыв","светлое будущее", все ваши доводы про социалистическую надстройку стоящую на принципах морали и справедливости разбивается об один факт,народ в 91 не захотел этого "светлого будущего" и ушел к грубому настоящему,почему миллионы не вышли на площадя защищать советский союз с его "великими кормчими"? Ответ прост,надоело жить иллюзиями что когда то придем к коммунизму,захотелось жить хорошо здесь и сейчас,одеваться,кушать вкусную еду,покупать машины (я конечно во многом не согласен с теми "коммунистами",но страну рушить было большой катастрофой) и в итоге уже ничего не изменить имеем что имеем,осколки былого величия на территории бывшего союза у которых есть своя правда и свои идеологические принципы,Россия пошла по пути наименьшего сопротивления и в итоге провозгласила и красные не такие плохие и белые тоже нечего,Украина в националистическом пике,мы не туда не сюда,а за переименованием улиц коммунистов стоит чисто идеологическая составляющая вы почему-то в упор не хотите ее видеть либо признавать,но она есть) идеология борется с другой идеологией. Так всегда было и будет и коммунисты ой как хорошо этот принцип знали и любили.
Профайл

§ maxsaf
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4082
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

О, "Курчавый" вернулся ))
Профайл

§ Я
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 15.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Они тоже против

— Нельзя поверить в невозможное!
— Просто у тебя мало опыта, — заметила Королева. – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!
Профайл

§ abaika95
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//— Нельзя поверить в невозможное!— Просто у тебя мало опыта, — заметила Королева//


Сначала подумал что это диалог Тарзана и Королевой)
Профайл

* Маркс
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 577
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.11.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
народ в 91 не захотел этого "светлого будущего" и ушел к грубому настоящему

Народ всегда хочет перемен, но не знает, куда его заведут. В 17-м хотели светлого будущего и получили-таки улучшение жизни, в 85-м опять захотели перемен и хлебнули перестройки полной ложкой. Но после всех перемен остается только два вопроса. Как бы мы жили в настоящем, если бы ничего не меняли? И как бы без этого сейчас жили те страны, что продвигают эти перемены у других?
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Маркс

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 3
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх