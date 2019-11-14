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abaika95:
Вам то Маркс как не знать что переименование чего либо это такой политический акт,вот мол мы тоже сила!) как в далеких 20-ых когда Екатеринбург надо было переименовывать в честь соратника руководителя советского государства-Свердловск)
Нет, когда меняется строй, полностью меняются жизнь и все ориентиры, тогда понятно стремление общества в едином порыве начать строить все заново и переименовывать города в честь великих кормчих, ведущих народ к светлому будущему. К тому же не надо забывать, что социалистическая надстройка базируется не на инстинктах, как капитализм, а на идеологии, моральном кодексе, которые гораздо выше капиталистического примативизма по своей сути. Поэтому любые вопросы, укрепляющие надстройку перед социализмом стоят гораздо острее.
У нас же все переименования воспринимаются либо как проверка лояльности населения к руководству, либо как обычная показуха. Ну не верится, чтобы здравомыслящий человек, вдруг проснувшись утром, решил переименовать улицу просто из-за того, что встал с не с той ноги. За этими действиями не прослеживается идеология, нет коммерческой составляющей, не видно политических мотивов. А без этих причин, переименования напоминают бессмысленное мазохистское стремление к созданию трудностей и дальнейшие безуспешные попытки по их преодолению.