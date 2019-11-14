abaika95 "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае #62





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1651

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:40 Много громких фраз Маркс как на выступлении на партсобрании "великие кормчие", "единый порыв","светлое будущее", все ваши доводы про социалистическую надстройку стоящую на принципах морали и справедливости разбивается об один факт,народ в 91 не захотел этого "светлого будущего" и ушел к грубому настоящему,почему миллионы не вышли на площадя защищать советский союз с его "великими кормчими"? Ответ прост,надоело жить иллюзиями что когда то придем к коммунизму,захотелось жить хорошо здесь и сейчас,одеваться,кушать вкусную еду,покупать машины (я конечно во многом не согласен с теми "коммунистами",но страну рушить было большой катастрофой) и в итоге уже ничего не изменить имеем что имеем,осколки былого величия на территории бывшего союза у которых есть своя правда и свои идеологические принципы,Россия пошла по пути наименьшего сопротивления и в итоге провозгласила и красные не такие плохие и белые тоже нечего,Украина в националистическом пике,мы не туда не сюда,а за переименованием улиц коммунистов стоит чисто идеологическая составляющая вы почему-то в упор не хотите ее видеть либо признавать,но она есть) идеология борется с другой идеологией. Так всегда было и будет и коммунисты ой как хорошо этот принцип знали и любили.