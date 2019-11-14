





(Полноправные пользователи) Сообщений: 793

Регистрация: 06.09.12 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 11:34 ты соблюдаешь дистанцию а они в нее перестраиваются....





А по водителям автобусов да и не только, подбешивает уверенность в своих "расчетах"

Ситуация: пешеход идет, автобус едит, водитель "рассчитал", что когда человек сделает шаг и уберет ногу, в этот момент уже проедет транспорт. Скользко сейчас, можно упасть, чуть не упасть, а водитель рассчитал, но не учел вероятность что персонаж может сесть на попу прямо на дороге.



Пару раз чуть не сбили, проезд по пяткам запрещен же!

Психую короче !