Форум
alex_60
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
Столкнулся в прошлом году. В больнице говорят, надо вот это в ампулах, у нас нет, ищите. В городе нигде нет. В Челябинске тоже. Нашёл в одной аптеке в Челябинске Две ампулы, надо двадцать. Говорят,...
14.11.19 21:06
Я
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Тимур Гафуров: "Так как вопрос действительно важный, на участок был произведен оперативный выезд с начальником РОВД, в результате которого Как и все знаки - один пожаловался , другие...
14.11.19 21:06
Я
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Анатолий: приходится бедным водителям Убеждаться , что ПДД не только жизнью, но и рублем написаны. Дот тех пор , пока "ПДД Казахстана раздел 10. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 10.1. Водитель должен...
14.11.19 20:57
drakon
Тыква мармеладная
kbkz1980: А после там же лапшу заварил А зачем в 3-х кастрюлях - варить, когда можно всё в одной... :lol: :-o
14.11.19 20:57
elektron
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
abaika95: То есть кому-то выдали бесплатное лекарство а он его перепродает? Или это стационары запустили преступную продажу в Россию? Второе 100%. В прошлом году была статья НГ. Как пенсионер не...
14.11.19 20:50
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная

Ксения РЕБИК

14 ноября 2019, 18:34 |  Происшествия

В ДТП никто не пострадал. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Дорожно-транспортный инцидент произошел в 15.20 на ул. Баймагамбетова, недалеко от перекрестка с пр. Аль-Фараби. Автобус маршрута №22 протаранил металлический забор.

53-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по Баймагамбетова в сторону КЖБИ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем марки «Санг ёнг», после чего снес ограждение, - сообщили в пресс-службе.

В отношении водителя  автобуса составили административный протокол по ст. 610 КоАП РК. Наказание, согласно этой статье, предусматривает штраф в 20МРП или лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Также водителю предстоит оплатить восстановление поврежденного ограждения. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.11.19 20:03 "Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд
14.11.19 14:52 Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
14.11.19 13:58 "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
14.11.19 12:59 Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
14.11.19 12:02 Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18 декабря
14.11.19 11:33 Налогов на денежные переводы не будет - министр финансов
14.11.19 10:32 Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
14.11.19 08:49 Евгений ШИБАРШИН: Страна символов
13.11.19 17:54 По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области
13.11.19 17:42 Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Анатолий
Re: Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 14.11.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как он её соблюдёт (дистанцию то),вы попробуйте отстать от впереди идущего автомобиля и оставить 4 метра дистанции,как его в миг займёт другое авто.А потом пассажиры ,что так долго ехал? Вот и приходится бедным водителям рисковать держа дистанцию 2 метра и потом быть крайним.Нет ни какого уважения и понимания к водителям автобуса.
Профайл

§ Vit
Re: Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8551
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.11.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для инфы. Заезжая в рф мы все покупаем страховку, ну все в курсе думаю. Теперь любопытный момент. При совершение ДТП Казахстанец не оплачивает не какой штраф, даже если виновен. А дома щас с этого водителя сдерут три шкуры. Оплатит забор, оплатит страховку, и самое главное 50 мрп ИЛИ лешение на 6 месяцев. Что то мне подсказывает что на этом ИЛИему мозг вынесут ещё как.
Профайл

§ aodhan
Re: Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в...
aodhan


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 03.09.19
Отправлено: 14.11.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
При совершение ДТП Казахстанец не оплачивает не какой штраф, даже если виновен.

Вы тут не правы. Сам был виновником ДТП в 2016 году, как раз по несоблюдению дистанции. Штраф 1500 рублей.
Профайл

§ Vit
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8551
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.11.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
aodhan:

В 2016г. В наше ультра современное время это почти как в прошлом веке
Профайл

§ Я
Re: Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
приходится бедным водителям

Убеждаться , что ПДД не только жизнью, но и рублем написаны.
Дот тех пор , пока
"ПДД Казахстана раздел 10. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил."
водитель прав не будет и дорожников не обвинит
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 1
Всего: 158

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх