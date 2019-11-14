Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная

В ДТП никто не пострадал. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Дорожно-транспортный инцидент произошел в 15.20 на ул. Баймагамбетова, недалеко от перекрестка с пр. Аль-Фараби. Автобус маршрута №22 протаранил металлический забор.

- 53-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по Баймагамбетова в сторону КЖБИ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем марки «Санг ёнг», после чего снес ограждение, - сообщили в пресс-службе.

В отношении водителя автобуса составили административный протокол по ст. 610 КоАП РК. Наказание, согласно этой статье, предусматривает штраф в 20МРП или лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Также водителю предстоит оплатить восстановление поврежденного ограждения.