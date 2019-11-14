Цитата: abaika95:

НО у меня есть куча знакомых кто реально за переименование этой улицы

Вот искренне не понимаю, как может кто-то радеть за переименование улицы. Если бы кто-нибудь популярно объяснил, для чего реально это делается, был бы весьма благодарен. Только не надо про увековечение памяти говорить, через 10-15 лет уже никто и помнить не будет о персоналиях, останется только буквенное обозначение.



А с точки зрения запоминания улиц, что для жителей города является наиболее важным фактором, лучше использовать яркие названия, характеризующие саму улицу (типа Кронированная, Грязная, Непроходимая, Колдобная, Гиблая, Пыльная, Знойная, Ломоножная, Нечищенная). Или по имени имеющегося на данной улице какого-нибудь примечательного объекта (типа Банная, Железнодорожная, Банковская, Акиматовская, Автомоечная, Вокзальная). Тогда станет проще ориентироваться в городе не только жителям, но и туристам.



Цитата: Я:

Интересно, сколько человек смогут сказать где она и как до нее добраться

Ну, предыдущее название улицы хотя-бы уже было внесено во все реестры, карты, бумажные и электронные документы. А с каждым переименованием в систему вносится дополнительный фактор, отнюдь не способствующий ускорению поиска не только географического положения новой улицы, но и работе с архивными данными.



Вот простой пример: Кто нибудь знает улицу Космонавтов в КЖБИ? Недавно попросили найти человека, проживающего на улице Космонавтов, причем указан точный адрес, фамилия и телефон, так что информация достоверная. Местные жители утверждают, что ул. Космонавтов была. Но в газете, со слов краеведа Армана Козыбаева написано, что ул. Маяковского только планировали переименовать в Космонавтов и пересекать ее должны были ул. Быковского и ул. Волынова.



Как искать после этого переименованные улицы. А если после улиц переименуют еще и сам населенный пункт, то совсем пиши пропало - нет никакой истории, начинай отсчет заново. Может это и есть неосознанная цель переименований, а не какие-то конкретные личности?