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≡ "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Судить о каждом из нас будут по деловым, нравственным качествам, а не по нарядам, позе или словесной шелухе, - сказал секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО. - Орал Байгонысович оставил очень глубокий след.
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§ electro
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 14.11.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алёша Тарасов...
чё с дорогами в городе???
:-x :-x :-x
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§ Coopidon
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.11.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С Оралом я знаком более 40 лет, вместе начинали работать в комсомоле, потом наши пути разошлись, судьба нас свела у стен Парламента Казахстана. У драматурга Вампилова есть замечательное выражение: "Говорите правду и вы будете оригинальны!".

Что характерно!
Будучи комсомольцами или даже коммунистами, все эти деятели считали Чекмарева достойным. Теперь, будучи нуротановцами, считают его-недостойным.
Искренне. И в тот раз и сейчас. Что удивительно!
:-x
Вот она-правда!
Или фокус-покус? 8-)
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§ elektron
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Будучи комсомольцами или даже коммунистами

Как у Макаревича в песне,
- Он так хотел бы остаться твердым
Во избежанье дурной молвы
Но вправо влево крутится увы
Ну где тут честь сберечь
Об этом и речь
Такая неустойчивая вещь (с)
https://www.youtube.com/watch?v=WeYpTTtS9xQ :lol:
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§ Coopidon
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.11.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Хорошо! Допустим, эти деятели, как и обычный человек могли в то время ошибаться или заблуждаться или быть не правыми.
Тогда какой вес имеет их мнение или их предложения сейчас?
Кто даст гарантию, что они и сейчас не ошибаются?
Или не заблуждаются?
8-)
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§ elektron
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Кто даст гарантию, что они и сейчас не ошибаются?Или не заблуждаются?

Цитата:
elektron:
Об этом и речьТакая неустойчивая вещь (с)

:lol: ;-)
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§ гражданин СССР
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
гражданин СССР


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 06:24
Комментарий удален модератором.
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§ Butch
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.11.19 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
чё с дорогами в городе???

Вам тут цельную статью написали о их мнении по поводу народного желания чистых улиц. А Вы всё спрашиваете :-)
Уж коль в бытность такого мудрого советчика Цитата:
он всегда давал хорошие советы

улицы от снега не чистились Цитата:
Орал Байгонысович оставил очень глубокий след
чего ж ожидать в нынешнее время?! :-)
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Алёша Тарасов... чё с дорогами в городе???

всё под контролем !!! 8-)
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§ Маркс
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 572
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
НО у меня есть куча знакомых кто реально за переименование этой улицы

Вот искренне не понимаю, как может кто-то радеть за переименование улицы. Если бы кто-нибудь популярно объяснил, для чего реально это делается, был бы весьма благодарен. Только не надо про увековечение памяти говорить, через 10-15 лет уже никто и помнить не будет о персоналиях, останется только буквенное обозначение.

А с точки зрения запоминания улиц, что для жителей города является наиболее важным фактором, лучше использовать яркие названия, характеризующие саму улицу (типа Кронированная, Грязная, Непроходимая, Колдобная, Гиблая, Пыльная, Знойная, Ломоножная, Нечищенная). Или по имени имеющегося на данной улице какого-нибудь примечательного объекта (типа Банная, Железнодорожная, Банковская, Акиматовская, Автомоечная, Вокзальная). Тогда станет проще ориентироваться в городе не только жителям, но и туристам.

Цитата:
Я:
Интересно, сколько человек смогут сказать где она и как до нее добраться

Ну, предыдущее название улицы хотя-бы уже было внесено во все реестры, карты, бумажные и электронные документы. А с каждым переименованием в систему вносится дополнительный фактор, отнюдь не способствующий ускорению поиска не только географического положения новой улицы, но и работе с архивными данными.

Вот простой пример: Кто нибудь знает улицу Космонавтов в КЖБИ? Недавно попросили найти человека, проживающего на улице Космонавтов, причем указан точный адрес, фамилия и телефон, так что информация достоверная. Местные жители утверждают, что ул. Космонавтов была. Но в газете, со слов краеведа Армана Козыбаева написано, что ул. Маяковского только планировали переименовать в Космонавтов и пересекать ее должны были ул. Быковского и ул. Волынова.

Как искать после этого переименованные улицы. А если после улиц переименуют еще и сам населенный пункт, то совсем пиши пропало - нет никакой истории, начинай отсчет заново. Может это и есть неосознанная цель переименований, а не какие-то конкретные личности?
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§ yudjin
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6212
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.11.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Местные жители утверждают, что ул. Космонавтов была.

Точно была..и не улица, а проспект.
Коллега назвал свой адрес, проспект Космонавтов, 70.... который стал Маяковского, 117.
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§ abaika95
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот искренне не понимаю, как может кто-то радеть за переименование улицы//



У многих людей свои идеологические принципы) кто-то национал патриот (чтоб все вокруг национальное было) кто-то антикоммунист (дедушку убили в 37,он за дедушку и мстит) кто-то монархист (самое интересное у нас их полно,среди Русской молодежи это популярно,Император,Романовское знамя,Я Русский!) Они тоже против всего "красного" вот именно в такие моменты перименований они и вылазят с окриками долой! долой! Долой!

Вам то Маркс как не знать что переименование чего либо это такой политический акт,вот мол мы тоже сила!) как в далеких 20-ых когда Екатеринбург надо было переименовывать в честь соратника руководителя советского государства-Свердловск)
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§ alex_60
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
национал патриот ... антикоммунист .. монархист .. с окриками долой! долой! Долой!


это как, вот эти, и голосовали вчера на слушаниях, принимали решение?
раз единогласно, других то и не было похоже.
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§ abaika95
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//голосовали вчера на слушаниях, принимали решение?//



Голосовали депутаты выслушав мнения горожан) коммунистка бабушка выступила же со своей идеологической позицией) выступили и другие,большинство решило переименовать) депутатам ничего другого и не оставалось как принять сторону большинства)
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§ alex_60
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет, по третьему или четвертому кругу
говорить очевидные вещи не буду.
все.
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§ Я
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 15.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
неосознанная цель переименований

А может - единственное , что мы можем произвести
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