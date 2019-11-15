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§ NG.kz
Налогов на денежные переводы не будет - министр финансов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Хочу отметить, что Минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов. Тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц", - отметил Смаилов.
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§ Coopidon
Re: Налогов на денежные переводы не будет - министр финансов
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.11.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хочу отметить, что Минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов. Тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц...", - отметил Смаилов.

Депутаты примут закон, и придется запланировать. Или Минфин может не исполнить указания народных избранников!?
:-o
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